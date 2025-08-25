Vem tar ansvar när föräldrar köper sig fria från fotbollsträningen?

Snart går vi in i en valrörelse där alla kommer låta till förvillelse lika.

Kravlöshetens tid är över. Möjligheter innebär också skyldigheter. Det kommer inga stekta sparvar flygande.

Trots allt tal om krav, är förväntningarna väldigt låga på de som borde ha resurser att göra mer för det gemensamma, den medelklass som är förskonad från att leva ur hand i mun.

Ingen – absolut ingen – pekar anklagande på medelklassens män och kvinnor och säger att de gör för lite. Att de njuter samhällets möjligheter utan att fullgöra sina skyldigheter.

Kraven riktas endast mot dem som inte åtnjuter några privilegier. Men det är ju inget nytt.

Simona Mohamsson vill inte vara sämre

Simona Mohamsson, Liberalernas nya härförare, vill givetvis inte vara sämre än de andra partiledarna.

Hon vill prata om den värdegemenskap som kännetecknar Sverige. Men vad består denna av konkret? undrar reportern.

”Att man bryr sig om varandra, att man engagerar sig, att man inte tror att bara för att man betalar skatt så behöver man inte ta ansvar som medmänniska eller som vuxen.”

Vi måste ”våga ta konflikten”, säger hon till Dagens Nyheter. ”Vara mindre ängsliga”.

Men frågan kvarstår: Vad menar hon, rent konkret?

Ska vi engagera oss i barnens idrottsföreningar, anmäla oss som klassföräldrar, räcka upp handen när de frågar vem som kan tänka sig att sitta i styrelsen för den lokala hyresgästföreningen eller bostadsrättsföreningen, gå med i hemvärnet, ta ett fackligt uppdrag på arbetsplatsen, engagera oss i läxhjälpen på biblioteket?

Baka bullar till språkkaféet för nyanlända flyktingar?

Och alla de som jobbar, betalar skatt och gör rätt för sig, men tittar ner i golvet när uppdragen ska fördelas, åker till landet med familjen i stället för att ta med sig ett gäng scouter ut på hajk eller betalar höga avgifter för fritidsaktiviteter som inte kräver något föräldraengagemang.

Menar Mohamsson att de inte ingår i den svenska värdegemenskapen? Det får vi inte veta.

En liberal ekonomisk politik

Faktum är att Sverige under flera decennier präglats av en liberal ekonomisk politik som går ut på att man ska kunna köpa sig fri från ansvar.

Där samhället tidigare var organiserat kring människors engagemang i föreningsliv och lokalsamhälle köper vi i dag olika tjänster.

Idrottsföreningar med låga avgifter men höga förväntningar om att alla ska vara med och bidra har fått konkurrens av kommersiella aktörer som, till en hög kostnad, sysselsätter barnen medan man själv kan ägna sig åt något annat.

Den som köper hemhjälp åt sina gamla föräldrar i stället för att åka och hjälpa dem får inte bara göra skatteavdrag – den hyllas också för sin insats mot arbetslöshet och utanförskap.

Om verksamheten inte håller måttet byter vi skola eller fotbollslag, i stället för att ta ansvar för att få till stånd en förändring.

Och den medelklass som på detta sätt kunnat frikoppla sig från samhället har aldrig skuldbelagts.

Tvärtom, den antas bidra till det gemensamma bara genom att vara – tja, bara genom att vara medelklass. Medelklass och svenskar.

Så den lilla skara som fortfarande kan tänka sig att rösta på Liberalerna kan vara lugna.

Alla vet att när hon – eller någon annan, för den delen – säger att människor måste lära sig att med möjligheter kommer skyldigheter åsyftas endast de vars möjligheter är mest begränsade.

Magdalena Andersson kräver uppoffringar

När Magdalena Andersson höll sitt linjetal på Socialdemokraternas kongress vågade hon faktiskt ställa krav även på medelklassen.

Hon talade om det ”som gör Sverige till Sverige”.

Knattelag som tränar fotboll, brassorkestrar i den kommunala musikskolan, föräldralediga som gungar sina barn i parken, studiecirklar, hemtjänst.

Detta är vi ”beredda att ge allt för”.

”Det är en uppgift för hela det svenska folket.”

Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson under politikerveckan i Almedalen.

Inte bara för de invandrare som måste lära sig svenska, flytta ifrån utanförskapsområden och skaffa ett jobb alltså.

”Och det kommer att kräva uppoffringar av oss alla.”

Äntligen! Ge oss en uppgift!

Ska vi engagera oss i knattelaget, betala högre skatt till musikskolan och hemtjänsten, dela föräldraledigheten lika, ordna studiecirklar i hur man genom grannsamverkan bygger motståndskraft mot elavbrott, översvämningar och värmeböljor?

Nej. Inte den här gången heller.

”Fler kommer att kallas in på repövningar och vara krigsplacerade längre. Fler kommer att göra lumpen. Fler kommer att ha en uppgift i det civila försvaret.”

Detta är nog inte något dåligt. Sannolikt är det nödvändigt. Kanske till och med något bra i sig.

Men det är symptomatiskt för vår tid att den manligt kodade försvarsmakten är det enda område där vi kan ställa krav även på medelklassen. Där vi kan tala om att vi alla behöver göra uppoffringar.

Saknas politik

Vi är skyldiga att engagera oss, menar Mohamsson. Att ta ansvar som medmänniskor och som vuxna.

Hela det svenska folket har en uppgift, säger Andersson.

Vi kan väl börja med att bemanna kiosken på idrottsplatsen för att dra in pengar till lagkassan, nattvandra, bli fackligt engagerade på våra arbetsplatser?

Kanske rent av formulera en politik som stimulerar fler att göra det.