En fredag varje månad under ett helt år har frisören Maja Svensson, 21, klivit på tåget i Lindesberg för en fyra timmar lång resa till Göteborg.

Där har coachen Anna Le, 28, väntat med en hel helgs intensivträning inför Yrkes-EM i danska Herning som går av stapeln i mitten av september.

Helt ideellt arbete

Resorna, träningen och förberedelserna sker helt ideellt och på fritiden. Båda två har vid sidan om heltidsanställningar på salong i sina respektive hemstäder.

– Vi gör det här för att visa att Sverige håller världsklass som frisörnation, säger Maja Svensson.

Viktigt med närvarande stöd

Yrkes-EM blir Majas andra stora internationella mästerskap. Vid VM i franska Lyon i fjol fick hon en Medallion for Excellence, en utmärkelse som gav blodad tand.

Sedan dess har hon och Anna Le tränat målmedvetet, både under de egna träningshelgerna, vid tre olika landslagsträffar och genom träningstävlingar i Storbritannien, Finland och Danmark.

Träningshelger liknar tävlingen

– Jag vet hur viktigt stödet från experten är. När jag själv tävlade 2018 hade jag det och nu vill jag ge Maja samma chans, säger Anna Le.

Hon berättar att hon hela tiden har sett till att jobba in sina timmar på salongen där hon är anställd för att kunna vara ledig inför träningshelger och tävlingsresor tillsammans med Maja.

Varje träningshelg har Anna Le förberett noga och lagt upp som en mästerskapstävling: sju moment med alltifrån permanent och bruduppsättning till herrklippning, ofta på dockor för att efterlikna mästerskapets förutsättningar.

Måste klara press

Anna Le har till och med lagt in störningsmoment för att förbereda Maja Svensson inför pressen på plats.

– På EM kommer det att blixtra från kameror och folk kommer fram och pratar. Det måste man vänja sig vid, så därför har jag sett till att störa Maja en hel del, skrattar Anna Le.

Båda oroas över att frisörutbildningarna på gymnasiet, som tidigare krävde toppbetyg, under flera år tappat i popularitet. De upplever att förväntningarna på frisöreleverna generellt har sänkts.

Vill se höga krav

– Jag kan förstå tanken, det är viktigt att unga människor tar sig igenom gymnasiet. Men jag tycker inte att det är rätt väg att gå att inte vara lika strikt som förut, säger Anna Le.

Ovanpå denna nedåtgående spiral kom coronan. Maja Svensson blev själv drabbad av de restriktioner som följde med den: efter bara drygt en termin i årskurs 1 blev hon tvungen att läsa flera terminer på distans.

Coronan utmaning

Hon upplever ändå att just hennes skola hanterade det hyfsat bra och i årskurs tre kunde hon och hennes klasskompisar nästan helt återgå till på-plats-undervisning.

När Anna Le under sitt första år som domare, under Yrkes-SM år 2022, blev uppmanad att sänka sina krav eftersom coronan hade lett till att tävlingsdeltagarna inte hade fått lika mycket praktisk träning, beslutade hon sig.

Vill att Sverige ska glänsa

– Så här ska vi inte ha det! Sverige har varit en frisörnation som andra sett upp till. Den platsen ska vi återta!

Maja Svensson håller med.

– Anna har aldrig gått med på att sänka sina förväntningar, varken som domare eller coach och expert. I stället har hon hela tiden höjt ribban för mig. Nu vill jag visa vad unga svenska frisörer kan leverera, säger hon.