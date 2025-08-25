Artikeln i korthet Antalet kundvärdar på Östgötapendeln har halverats på grund av ett nytt arbetssätt, vilket lett till en otrygg situation för både resenärer och personal, med ökad stress och fler konflikter.

Förändringen innebär att kundvärdarna numera ska vara mer på plattformarna än ombord på tågen, vilket resulterar i att vissa avgångar saknar värdar helt.

Östgötatrafiken, som ansvarar för det nya arbetssättet, hävdar att syftet är att förbättra kundinformation, men facket och personalen känner sig maktlösa och kritiserar bristen på åtgärder för att hantera de ökande problemen.

På bara ett par månader har antalet kundvärdar på Östgötapendeln halverats. I samband med ett nytt avtal, som inneburit en förändring av ombordpersonalens arbetssätt, har en del blivit uppsagda och andra valt att sluta.

Kan saknas värdar helt

Sedan 1 juni får personalen själva lägga upp sina dagar och uppmanas numera att befinna sig på plattformarna snarare än ombord på tågen. Resultatet har blivit att det kan finnas tre kundvärdar på vissa avgångar, medan andra resor helt saknar värdar.

Det här har skapat en otrygg situation – både för resenärer och personal – menar Johan Kromnér, ordförande för fackförbundet Sekos klubb på Östgötapendeln.

Plankningar har ökat

Han säger att antalet konfliktsituationer och plankningar har ökat. Likaså kundvärdarnas stress över att hinna städa tågen. Dessutom har lokförarna fått mer ansvar för ordning och information ombord.

– De går till jobbet med en klump i magen, med vetskap om att det kan saknas personal på tåget om det händer något. Och det är inte en fråga om om, utan när.

Johan Kromnér berättar att det i början av augusti inträffade tre större incidenter – som han tror hade kunnat förhindras om personal funnits på tåget. Bland annat drog en resenär i nödbromsen, bröt sig in i förarhytten och försökte övertala föraren att stanna tåget för att kliva av.

– Anständighet och hyfs brukar försvinna hos kunderna när personal inte varit ombord på ett tag. Vi har också ett eller två fall av direkta ofredanden, säger han.

Transdev följer situationen noggrant

Arbetsgivare till personalen på Östgötapendeln är Transdev, som anlitats av Östgötatrafiken för att bemanna och driva pendeln.

Transdevs affärschef Joakim Alsén skriver i ett mejl till Arbetet att det är för tidigt att dra några säkra slutsatser ännu om ”det rådande läget efter förändringen”.

”Händelser har alltid inträffat och kommer alltid att inträffa. Östgötatrafiken har infört ett nytt arbetssätt för att skapa ökad flexibilitet och stärker samtidigt upp med ordningsvakter och kontrollgrupp där de behövs som mest.”

Vidare skriver Joakim Alsén att Transdev har fullt ansvar för sina medarbetares arbetsmiljö, att de bland annat följer situationer noggrant genom daglig bevakning av händelser, dialog med medarbetare samt uppföljningar.

Delar inte bilden

Enligt Johan Kromnér på Seko är det Östgötatrafiken som råder över situationen.

– De verkar inte ta till sig av kritiken. Facket och skyddsombuden känner sig maktlösa, säger han.

Mattias Näsström, biträdande trafikchef på Östgötatrafiken, delar inte bilden att otryggheten skulle ha ökat under de månader som gått sedan förändringen. Samtidigt har han förståelse för att perioden kan ha varit jobbig för personalen.

Han säger att tanken med det nya arbetssättet är att förbättra informationen till kunderna när pendeln av olika skäl står still, genom att vara flexibla och kunna vara på de platser de behövs mest på.

– Vi är lyhörda för de tankar och åsikter som kommer till oss. Är det något som påverkar tryggheten och säkerheten, eller att det inte blir så bra som vi tror, får vi tänka över det, säger han.

Det nya arbetssättet utvärderas löpande. Och enligt Mattias Näsström blir resultatet tydligare när höstterminen nu drar i gång. Då kan mindre justeringar göras om så krävs, säger han.

– Nu ser vi snart om det hela håller eller inte.