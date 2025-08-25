Artikeln i korthet Winnie Kavsjö, huvudskyddsombud för Kommunal, framhåller vikten av att skapa ett hållbart arbetsliv för förskoleanställda, där vaccinationer kan spela en roll.

Det erbjuds gratis influensavaccination på arbetsplatserna i november, och arbetsgivaren kommer också att bidra med 1000 kronor för skor samt nya arbetskläder.

Kommunal önskar att arbetsgivaren även skulle betala för vaccination mot bältros, då många äldre drabbas svårt av sjukdomen.

Winnie Kavsjö är huvudskyddsombud för fackförbundet Kommunal, och sitter som personalrepresentant i Göteborgs förskolenämnd.

Hon säger att hon haft många diskussioner om behovet av att skapa ett hållbart arbetsliv för anställda i förskolan.

Och vaccination kan vara en liten bit på vägen.

– I vintras var det många som fick en fruktansvärd torrhosta av influensan, och den höll i sig i månader.

Vill ha skydd mot bältros

Bältros är en annan sjukdom som drabbar äldre hårt, men där vaccination är dyr att bekosta själv. Kommunal skulle gärna se att arbetsgivaren även kunde betala för sådant vaccin.

– Vi har många äldre som blir jättesjuka, säger, säger Kommunals Winnie Kavsjö.

Vaccinationen, som ska ske i november ute på arbetsplatserna, är en del av ett större paket med satsning på arbetsmiljön i Göteborgs förskolor.

Pengar till kläder och skor

Kommunen har också beslutat om att skjuta till pengar till extra arbetskläder, och 1000 kronor per person till skor.

– Det är fantastiskt för det har vi drivit länge, säger Winnie Kavsjö.

Skor och vaccin – så går det till Alla som vill får gratis vaccination mot influensa. Vaccinationen sker ute på förskolorna och är frivillig. Start i november.

Skobidraget på 1000 kronor hanteras via personalförmåns-portalen Benify.

Nya arbetskläder beställs av varje rektor, utifrån de behov som finns på arbetsplatsen.



