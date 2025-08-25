 Gå till innehållet
Här får barnskötarna vaccin på jobbet

Gratis vaccination mot influensa på arbetstid. Det erbjuds personalen i Göteborgs förskolor till hösten.
– Nu kan vi i alla fall bli av med en av alla sjukdomar som vi blir smittade av i förskolan, säger Kommunals Winnie Kavsjö.

Nyheter
Närbild av en person som får en spruta i armen samt ett separat porträtt av en Winnie Kavsjö med mörkt hår som ler mot kameran.

I november blir personalen på Göteborgs förskolor vaccinerade på sina arbetsplatser – något som glädjer Kommunals huvudskyddsombud Winnie Kavsjö. Bild: Fredrik Sandberg/TT/Privat

Winnie Kavsjö är huvudskyddsombud för fackförbundet Kommunal, och sitter som personalrepresentant i Göteborgs förskolenämnd.

Hon säger att hon haft många diskussioner om behovet av att skapa ett hållbart arbetsliv för anställda i förskolan.

Och vaccination kan vara en liten bit på vägen. 

– I vintras var det många som fick en fruktansvärd torrhosta av influensan, och den höll i sig i månader.

Vill ha skydd mot bältros

Bältros är en annan sjukdom som drabbar äldre hårt, men där vaccination är dyr att bekosta själv. Kommunal skulle gärna se att arbetsgivaren även kunde betala för sådant vaccin. 

– Vi har många äldre som blir jättesjuka, säger, säger Kommunals Winnie Kavsjö. 

Vaccinationen, som ska ske i november ute på arbetsplatserna, är en del av ett större paket med satsning på arbetsmiljön i Göteborgs förskolor.

Pengar till kläder och skor

Kommunen har också beslutat om att skjuta till pengar till extra arbetskläder, och 1000 kronor per person till skor. 

– Det är fantastiskt för det har vi drivit länge, säger Winnie Kavsjö.


