Det är med andan i hals­gropen som jag precis har satt mig i soffan hemma hos min kompis, det är ju ändå tre trappor upp och en vardagskväll.

Varje sekund är viktig så man får den välbehövliga sömnen ­innan det är dags att jobba ­dagen efter, så de där trap­porna togs i raskt tempo.

Än så länge är inget avsnitt i gång av serien vi följer utan vi häller upp kaffet samtidigt som tv:n står på i bakgrunden.

Den nya Ica-reklamen visas, den där Ica-Stig äntligen ska få gå på semester. Vad kul för honom! Gudarna ska veta att vi i handeln har förtjänat vår semester.

När vi har sett den så tittar vi på varandra lite för­vånat. Utsåg chefen precis en sommarjobbare till facklig representant och dessutom ansvarig för arbetsmiljön under semestern?

Medlemmar utser fackliga ombud

Här blir det snurrigt i mitt huvud. För det första är det medlemmarna i facket som utser sitt fackliga ombud, inte chefen.

För det andra är det arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön, inte någon enskild arbets­tagare. För det tredje, menade Ica-Stig kanske att han utsåg ett skyddsombud?

Men det är ju ännu mer underligt, för de utses också av fackets medlemmar.

Jag börjar fundera på om det här var något slags freudianskt ”feltänk” i inspelningen av reklamen?

Ica har en så dominant ställning på marknaden att de närmast är svensk dagligvaruhandel. De vet hur det funkar på svensk arbetsmarknad.

De vet att deras reklam närmast är en reklamkulturell ikon.

Är det här Icas dröm?

Men är det här deras dröm?

Är det kanske så att Ica vill utse fackliga ombud och skyddsombud och lägga över en del av ansvaret för arbetsmiljön på de anställda?

Jag tar detta för vad det är, ett slags krypskytte mot ­facket under humorns täckmantel och en påminnelse till oss om att utan medlemmarna i facket så utser chefen ditt ombud. Inte du.

Tack Ica för påminnelsen!