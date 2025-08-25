Artikeln i korthet Vården och skolan , där kvinnor dominerar, har högre sjukfrånvaro. Dålig arbetsmiljö och större ansvar för familjen är viktiga orsaker.

Särskilt undersköterskor drabbas av både psykiska och fysiska besvär, som stress, förslitning och värk.

Efter att sjukskrivningarna minskat efter pandemin har sjuktalen bland undersköterskor ökat igen, vilket Försäkringskassan inte kan förklara. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Vården och skolan. Arbetsplatser där majoriteten av de anställda är kvinnor. Där blir flest sjuka och så har det sett ut länge. Arbetsmiljön är den viktigaste orsaken, enligt Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan.

– Men privatlivet är också en komponent. Det är kvinnodominerat och vi vet att kvinnor generellt sett tar ut flest dagar med föräldrapenning och vab och tar störst ansvar för familjen.



Störst andel sjukfall i Sverige totalt sett beror på psykiska diagnoser, som stress. Så ser det också ut för undersköterskor, barnskötare och elevassistenter.

Men för undersköterskor är det nästan lika många sjukskrivningar som beror på fysiska besvär, som förslitning och värk.

– Det är en yrkesgrupp som har båda belastningarna, både fysiskt och psykiskt. Sedan kan stress också sätta sig i kroppen med till exempel olika smärttillstånd, säger Ulrik Lidwall.



Under pandemiåret 2021 ökade sjukskrivningarna bland undersköterskor, för att sedan sjunka igen efter pandemin. Nu ökar sjuktalen igen, från 191 fall per tusen sysselsatta 2023 till 201 sjukfall förra året.

Vad det beror på kan Försäkringskassan inte svara på.

På listan över de tio yrkesgrupper med flest nya sjukfall finns också yrken med fler manliga anställda. Gruppen vaktmästare, tidningsdistributörer och servicepersonal har näst flest sjukfall av alla med drygt 174 sjukfall per tusen sysselsatta i yrket.

På åttonde plats ligger maskinoperatörer inom textil- tvätt- och läderindustri med 136 sjukfall.