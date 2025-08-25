Artikeln i korthet En arbetsplatsolycka inträffade den 14 augusti på Artfjället där en sexhjuling välte och en av två män klämdes till döds.

Utredning pågår gällande arbetsmiljöbrott, vållande till annans död och kroppsskada.

Vittnen beskriver terrängen som brant och livsfarlig för fordon med hjul, och valet av använd fordon utreds som en del av säkerhetsfrågan. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Den 14 augusti körde två män i 25-årsåldern upp på Artfjället i Storumans kommun med en sexhjuling. De skulle arbeta vid en telemast på fjället, men under transporten dit välte fordonet och en av männen klämdes till döds.

Båda jobbade för ett utländskt telekomföretag som anlitats för att utföra arbete för Telenor.

”Exakta omständigheter bakom olyckan är ännu inte klarlagda. Det pågår en utredning och vi inväntar dess slutsatser. Därför är det för tidigt att spekulera i hur det kunde hända eller vilka faktorer som kan ha spelat in”, skriver Naod Abera, presskontakt på Telenor i ett mejl till Arbetet.

Naod Abera, presskontakt på Telenor.

Han skriver vidare att arbetsmiljöansvaret ligger hos männens arbetsgivare, men tillägger att Telenor själva alltid följer upp olyckor för att se vad som kan göras för att stärka säkerheten framåt.

Mannen som överlevde olyckan blev allvarligt skadad, men väntas enligt Naod Abera att bli helt återställd.

Utreds som arbetsmiljöbrott

Nu pågår en utredning om arbetsmiljöbrott, vållande till annans död och vållande till kroppsskada. Ingen har delgivits misstanke ännu.

Åklagare i ärendet är Frida Molander vid riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål. I nuläget kan hon inte säga något om vilket eller vilka företag som utreds, eller något mer om hur olyckan gått till.

– Vi har hållit förhör och samlat in dokumentation. Sedan har vi också gjort platsundersökningar ute i fjällterräng, vilket varit en utmaning med väder och vind, säger Frida Molander.

Vittnesmål: livsfarligt med fordon på hjul

Enligt vittnesmål till SVT ska terrängen vid platsen för olyckan vara ”brant, stenig och mycket besvärlig”. Det ska, enligt ortsbor, vara livsfarligt att färdas på fordon med hjul på den aktuella platsen.

Naod Abera på Telenor säger att frågan om varför sexhjulingen användes är en del av de utredningar som ansvariga myndigheter genomför. Men enligt åklagare Frida Molander är det för tidigt att säga om valet av fordon kommer att vara en central del av utredningen hon driver.

– Vi ska titta på vad som hänt, om det gjorts riskbedömningar och vilka föreskrifter som har funnits.

Arbetet har sökt telekomföretaget som jobbade på uppdrag av Telenor.