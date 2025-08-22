Artikeln i korthet Personal vittnar om mobbning och kränkningar både mot kollegor och brukare på LSS-boendet Uttervägen, enligt en anmälan som skyddsombudet Malin Göransdotter Norlin har gjort. Dock håller inte alla kollegor med.

Personal på boendet har pratat nedsättande om de boende och deras utseende. Personalen brukar även låsa dörren till köket för att de boende inte ska äta för mycket, enligt en anonym anställd.

Facket Kommunal kritiserar Umeå kommun för bristen på ledarskap, och Arbetsmiljöverket har krävt en utredning om kränkande särbehandling, annars riskerar kommunen böter. Nu pågår en extern utredning.

I våras fick det vara nog. När skyddsombudet Malin Göransdotter Norlin lämnade in en anmälan till Arbetsmiljöverket hade mobbning och kränkningar på LSS-boendet Uttervägen pågått i minst två år.

I sin anmälan skriver hon att det råder en hierarki på gruppboendet med interna ledare, som bestämmer hur kollegorna ska arbeta på golvet, även om det går emot patientsäkerheten, enligt anmälan.

Boendet, som öppnade 2015, har hyllats och vunnit pris för sitt sätt att motivera de boende att träna. Men nu larmar personal om att man kränker de boende och kontrollerar vad de äter, något som P4 Västerbotten var först med att avslöja.

Vad är LSS? Lagen om stöd och service (LSS) ska se till att människor med vissa funktionsnedsättningar ska kunna leva ett värdigt liv. Ibland kan människor som tillhör målgruppen ha rätt till en bostad med särskild service, ofta kallat LSS-boende. Det är en typ av bostad som är anpassad efter personer med vissa funktionsnedsättningar. Kommuner ansvarar för att erbjuda ett lämpligt boende för personer som tillhör målgruppen. Personer som omfattas av lagen är uppdelade i tre kategorier: Personkrets 1: Människor med autism, autismliknande tillstånd eller en intellektuell funktionsnedsättning. Personkrets 2: Människor med begåvningsmässigt funktionshinder, till exempel på grund av en hjärnskada som uppstått i vuxen ålder. Ett exempel är genom en trafikolycka. Personkrets 3: Människor med andra psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar med stora svårigheter i det dagliga livet. Ett omfattande behov av stöd eller service. Till exempel om personen behöver hjälp för att kunna äta eller flytta på sig. Källa: Socialstyrelsen Läs mer

Boende hånas med mjölkpaket

Även Kommunalarbetaren har tagit del av chattmeddelanden mellan de anställda: ”Magen var ju nästan större än min när jag var höggravid”, skriver en anställd i en chatt, som Malin Göransdotter Norlin själv var med i.

Utöver det har personalen straffat boende som gått upp i vikt under besök hos familjen.

Ett exempel är gången då en brukare gick upp i vikt och personalen krävde att brukaren gick runt med mjölkpaket som motsvarade brukarens viktuppgång i kilon.

– Jag har själv varit delaktig, mycket eftersom man är så rädd att själv bli utfryst. Du blir nedtryckt av gruppen. Jag känner enormt mycket skuld och skam nu, säger hon.

Malin Göransdotter Norlin.

Personal låser dörr till köket

Kommunalarbetaren har även pratat med en annan anställd, som vill vara anonym, av rädsla för att straffas av sina kollegor. Personen beskriver att de anställda fått höra att de ska låsa dörren till köket och gemenskapsrummet när de inte är på plats.

– De boende anklagas för att gå upp och äta på nätterna eller passa på när de anställda inte är där, men all mat i köket är brukarnas. Dessutom finns det en utrymningsväg i samma rum, säger den anställde.

I december förra året fick det vara nog. Förändringen kom när Malin Göransdotter Norlin blev vald till skyddsombud, alltså en facklig roll, hos Kommunal. Under fackets utbildning fick hon en tankeställare.

– När jag satt på utbildningen så plockade jag upp LSS-lagstiftningen. Det jag fastnade för är min skyldighet att anmäla missförhållanden. Jag borde ha vetat om det redan innan, men saker blir så normaliserade med tiden. Jag insåg att jag måste göra något, säger Malin Göransdotter Norlin.

Facket kritiska

Fackförbundet Kommunal, som organiserar anställda inom LSS, är kritiska mot bristen på ledarskap. Kommunal i Umeå har varit med på arbetsplatsträffar, APT, och pratat med flera anställda, varav vissa inte alls håller med skyddsombudet om kritiken mot arbetsmiljön.

– I den här typen av fall handlar det oftast om att det saknas en tydlig ledare, arbetsgivaren tar inte ansvar. Då fyller någon annan det tomrummet och blir en informell ledare. Jag tycker det mest centrala här är bristen på ledarskap uppifrån, säger Magnus Öhman, huvudskyddsombud på Kommunal.

Myndigheter utreder

Även kollegor har blivit hånade för sin vikt, enligt ett mejl som Malin Göransdotter Norlin har skickat till chefer inom kommunen, som Kommunalarbetaren har läst. Vi har sökt Umeå kommun för en kommentar, men utan framgång.

Till P4 Västerbotten säger Monica Smedman, biträdande verksamhetschef, att personalen kan ha hamnat fel värderingsmässigt, men att det inte är samma sak som att perosnalen alltid gör ett dåligt jobb.

Arbetsmiljöverket har krävt att Umeå kommun utreder om det förekommer kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Annars måste kommunen betala 150 000 kronor. En extern utredning pågår.

Även en Lex Sarah-anmälan har gjorts, där det framgår att varken tillbud eller avvikelser har skrivits. Personal har frågat brukare ifall ”det var skönt att knulla” och kommenterat deras underliv, enligt anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

I P4 Västerbotten uppger Monica Smedman, biträdande verksamhetschef, att man inväntar Lex Sarah-utredningen innan man drar några fler slutsatser.