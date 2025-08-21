Städare skulle få 158 000 av jobbet efter dom – då gick sportbaren i konkurs

Artikeln i korthet En städare på en sportbar i Karlskoga fick inte sin slutlön eller semesterersättning efter att ha sagt upp sig, vilket resulterade i att facket stämde arbetsgivaren.

Arbetsdomstolen gav facket och mannen rätt, men efter att arbetsgivaren gick i konkurs kom han inte att få det utlovade skadeståndet.

Trots att han bara fick 16 000 kronor i ersättning är den före detta anställda ändå nöjd.

När en städare, anställd på en sportbar i Karlskoga, sa upp sig i februari 2024 fick han varken sin slutlön eller semesterersättning. Totalt var arbetsgivaren skyldig honom cirka 58 000 kronor – något Hotellrevyn rapporterat om.

Mannen kontaktade då hotell- och restaurangfacket, HRF, som stämde arbetsgivaren för brott mot semesterlagen och kollektivavtalet.

Enligt Emil Bäckström, ombudsman på HRF, dök Arbetsgivaren varken upp vid förhandling eller i Arbetsdomstolen – som i juni i år gav facket och medlemmen rätt. Förutom den uteblivna lönen och semesterersättningen på 58 000 kronor skulle han få ytterligare 100 000 kronor i skadestånd.

Bolaget gick i konkurs

Men bara en månad senare gick bolaget bakom sportbaren i konkurs, vilket innebär att den före detta anställda inte längre kommer att få skadeståndet.

– Lönegarantin täcker inte allmänna skadestånd, utan man kan bara få ersättning för arbete i olika former, förklarar Mattias af Malmborg, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd som har drivit ärendet för Hotell- och restaurangfackets räkning.

Rättsskyddet begärde att den före detta anställda skulle få 58 000 kronor i ersättning för sin slutlön och sina innestående semesterdagar – som enligt Mattias af Malmborg var många.

Fick en tiondel av vad han skulle fått

Men eftersom att det finns en preskriptionstid för outnyttjade semesterdagar föll en del av ersättningen bort. Totalt ersattes mannen med 16 000 kronor av sin arbetsgivare. Enligt Mattias af Malmborg är den före detta anställda ändå nöjd:

– Han hade inte vågat räkna med någon ersättning över huvud taget. Arbetsgivare har gjort massa fel, men han tillhör ändå de lyckligt lottade som fick nytt jobb ganska snart efter att han märkte att ”oj det här kommer inte gå bra”, och sa upp sig.