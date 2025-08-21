Så ska arbetsgivaren anpassa arbetstiden för föräldrar

Kan man kräva att slippa jobba kvällar och helger om man inte kan få barnomsorg då?

– Nej, det kan man inte. Däremot har man som förälder rätt att få anpassningar av arbetstiden, men det innebär inte att man själv kan bestämma när man ska jobba och inte.

Vad innebär anpassningar då?

– Det är olika och varierar från fall till fall, men i en butik där man normalt är schemalagd tre kvällar i veckan kanske man som förälder kan få jobba en eller två kvällar i stället. Lagen säger att arbetsgivare ska underlätta för anställda att kombinera föräldraskap och arbete, men vad det egentligen innebär är lite luddigt.

Som förälder har man ju rätt att gå ner i arbetstid medan barnen är små. Kan man kräva att få ta bort timmar i slutet av dagen för att hinna hämta barn på förskolan?

– Både ja och nej. Arbetsgivaren ska förlägga din ledighet så som du har begärt det, men om det medför påtaglig störning av verksamheten kan förkortningen förläggas i början av dagen i stället. Det är med andra ord inte helt säkert att du får som du önskar.

”Ta en diskussion”

Vad ska man göra då om man inte får ihop arbetstiderna med förskolans öppettider?

– Börja med att fråga arbetsgivaren vilka anpassningar som är möjliga, och ta en diskussion om vad du behöver. Prata också med dina kollegor. Kanske kan ni lösa några kvällar eller helger med att byta pass med varandra. Det brukar arbetsgivarna kunna gå med på.

Kan man önska att få slippa kvällar och helger inför schemaläggningen?

– Ja. Man kan komma med önskemål både om enskilda dagar då man vill vara ledig, och om arbetstidens förläggning när det handlar om tidiga morgnar, kvällar och helger. Det är viktigt att man är tydlig med att önskemålen sker av familjeskäl för då väger de tyngre. Arbetsgivaren behöver inte gå med på önskemålen, men måste i alla fall förklara och motivera varför det inte går och det kan man sedan diskutera vidare.

Hur vanligt är det att arbetsgivare anpassar arbetstiden för föräldrar?

– Det flesta arbetsgivare känner till reglerna och försöker anpassa i alla fall lite. Men det är långt ifrån alltid det är tillräckligt.

Hör av dig till din klubb eller ditt fackombud

Vad ska man göra om man inte får tillräcklig anpassning?

– Hör av dig till din klubb eller ditt fackombud. De kan ta en dialog med din arbetsgivare. Man ska inte rusa i väg och säga upp sig i panik innan det verkligen är utrett att det inte går att lösa problemet.

Hur ser du på att allt färre kommuner erbjuder barnomsorg på kvällar, nätter och helger?

– Det är en skamlig utveckling. Det är inte bara ett stort problem för anställda i handeln utan också i vård och omsorg. Anställda i stora kvinnodominerade yrken och branscher straffas när de inte kan få ihop sina liv.

FOTNOT: Önskemål om arbetstiden förläggning nästa år ska lämnas skriftligt till arbetsgivaren senast 30 september.