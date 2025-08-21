1 Hur mycket får jag arbeta under praktiken?

Det finns särskilda regler om arbetstid för personer i gymnasieålder och för minderåriga, alltså under 18 år.

Ungdomar får jobba högst 8 timmar per dag och högst 40 timmar per vecka.

Det går att göra undantag så att man kan jobba till exempel 10 timmar en dag, och en annan dag 6 timmar. Veckoarbetstiden ska vara 40 timmar per vecka i genomsnitt under en fyraveckorsperiod.

Minderåriga får inte jobba mellan midnatt och fem på morgonen.

Ungdomar ska ha minst 12 timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod (dygnsvila). I speciella fall kan man göra undantag.

2 Har jag rätt att vara ledig på helgen?

Man ska ha så kallad veckovila, alltså ledigt minst två dagar under varje sjudagarsperiod. Ledigheten får inte vara kortare än 36 timmar och den ska så långt som det är möjligt vara på helgen.

3 Hur räknas skoltiden in?

Om en elev har undervisning i skolan samma vecka som APL (arbetsplatsförlagt lärande), minskas antalet tillåtna timmar för APL med lika mycket.

4 Vad gäller för raster?

Minderåriga ska ha en halvtimmes sammanhängande rast senast efter 4,5 timmars jobb. Man har också rätt till kortare pauser.

5 Vem har ansvar för praktikantens arbetsmiljö?

Skolan ska välja en praktikplats där eleven inte hamnar i farliga arbetsmiljöer eller där de riskerar att bli sjuka eller skadas. Men det största ansvaret för att en elev inte skadas ligger på praktikplatsen.

6 Vad ska praktikplatsen göra för att arbetet ska vara säkert?

Det är viktigt att både ansvariga på skolan och praktikplatsen ser till att det finns skriftliga rutiner för elevens arbetstider, lämpliga arbetsuppgifter, vem som är handledare, att eleven får introduktion och att handledaren går igenom farliga moment eller verktyg.

Praktikplatsen ska bedöma vilka risker det finns för eleven och se till att det finns skyddsutrustning.

Det ska också finnas rutiner för hur skolan och praktikplatsen ska kommunicera vid olycksfall, sjukdom eller andra oförutsedda händelser.

7 Vad gäller vid riskfyllda arbetsuppgifter?

Minderåriga har en begränsad livs- och yrkeserfarenhet och det kan finnas arbetsuppgifter som de inte ska utföra för att det är för riskfyllt.

Fysiskt tunga uppgifter kan vara tunga lyft, buller och arbete med kemiska ämnen.

Psykiskt tunga uppgifter kan vara till exempel att arbeta ensam, ta hand om personer i kris eller hantera pengar.

8 Finns det arbetsuppgifter minderåriga inte alls får göra?

Ja, bland annat att transportera pengar eller värdehandlingar utanför arbetsplatsen, dykeriarbeten eller arbete med det farliga ämnet asbest. Men vissa undantag kan göras om det ingår i skolundervisning, handledarledd praktik eller att man är klar med sin gymnasieutbildning i ämnet.

9 Vad gäller för ensamarbete?

Ensamarbete är förbjudet för minderåriga om det innebär stark psykisk påfrestning, en påtaglig risk för att skadas i en olycka, eller att utsättas för våld eller hot om våld.

10 Vem har ansvar för medicinska kontroller?

Medicinsk kontroll behövs när man bedömt att arbetet kan innebära särskilda risker för en minderårig arbetstagare. Det kan handla om kemiska risker som frisörhårfärger eller tunga lyft inom vård. Skolan ska undersöka om det finns krav på medicinsk kontroll för arbetsuppgifter som eleven ska göra under praktiken och se till att praktikplatsen erbjuder sådan kontroll, om inte skolan gör det.

11 Vad ska man göra om man råkar ut för en olycka?

Ansvariga på praktikplatsen ska meddela skolan om det sker en olycka eller något som skulle kunna ha blivit en olycka, ett så kallat tillbud. Skolan ska anmäla händelsen till Arbetsmiljöverket.

Reglerna är framför allt framtagna för gymnasieelever som gör praktik genom APL, arbetsplatsförlagt lärande. Källa: Arbetsmiljöverket.