Alexander Ernstberger, mannen som fälldes för att ha plundrat det svenska pensionssystemet, är tillbaka.

Han har skrivit en bok om hur duktig – och oskyldig – han är.

Minnesgoda läsare kommer förstås ihåg vad det handlar om: den så kallade Allra-härvan.

Fondbolaget Allras affärsidé var att, mot en nätt avgift, ge privatpersoner rådgivning kring placeringen av sin premiepension. Ernstbergers särskilda geni var att genom påstridiga övertalningskampanjer binda upp folkets pensionspengar i sina fonder – med usel avkastning och höga avgifter.

Det gick bra. Det gick till och med riktigt bra.

Pensionärer betalade lyxhus

Allras fonder köpte så kallade warranter – i praktiken värdelösa värdepapper – via mellanhänder i Dubai och Malta. För affärerna betalade man groteska överpriser, hundratals miljoner som togs direkt ur pensionsspararnas konton.

En del av pengarna gick sedan tillbaka till Allras ledning i form av förtäckta aktieaffärer och bonusar. Upplägget var genialiskt. Alexander Ernstberger och hans närmaste kunde bygga privata förmögenheter, köpa lyxvåningar och sportbilar. Och alltihop betalades av blivande pensionärers besparingar.

Men sen tog festen slut. 2021 slog hovrätten fast att det var fråga om grov trolöshet mot huvudman, mutbrott och penningtvätt. Straffen blev mångåriga fängelsedomar och skadestånd på hundratals miljoner.

PPM-systemets konsekvens

Nu är ekobrottslingen Ernstberger på fri fot och har debuterat som författare. Och inte har han gjort något fel!

På lanseringsminglet för boken dök de båda SD-topparna Tobias Andersson och Jessica Stegrud upp, rapporterar tidningen Flamman.

Båda sitter i partistyrelsen. Andersson är ordförande i riksdagens näringsutskott.

Det är avslöjande på ett nästan komiskt sätt. Sverigedemokraterna har nyligen släppts in i Pensionsgruppen, det politiska väktarråd som i decennier förvaltat det system där alla framtida pensionärer tvingas placera en del av sin lön i fonder.

Och SD:s första instinkt är att skåla i champagne med den mest groteska konsekvens systemet någonsin producerat.

Jag kan inte vara den enda som känner hur äcklet väller upp.

Värre än Kombilotteriet

Att Tobias Andersson är en av de mest högljudda kritikerna av hur Socialdemokraternas partilotteri Kombispel har behandlat pensionärer är förstås iögonfallande. Men ska man skinna folk ska det väl göras storslaget och med överklassfiness.

Nordeas förre ordförande Björn Wahlroos sa en gång att ”finanssektorn handlar om att flytta pengar från de 80 procenten av mänskligheten som är finansiella idioter till de 20 procenten som har idéer”.

Allra var en sådan idé. Och när Tobias Andersson och Jessica Stegrud nu glatt minglar med Alexander Ernstberger visar de var Sverigedemokraternas har sin lojalitet.



Inte med folket. Utan med plundrarna.