På partikongressen i Göteborg fattade vi socialdemokrater beslut om en ny offensiv ekonomisk politik. Det var en avgörande kursändring efter decennier av åtstramningar, underfinansierad välfärd och eftersatta investeringar.

Nu är det upp till bevis: höstens budgetmotion måste tydligt bära prägel av de reformer vi enades om.

Ulf Kristerssons regering driver en politik som undergräver Sveriges tillväxt, välfärd och sammanhållning. Den ekonomiska ojämlikheten ökar ‒ samtidigt som vi missar klimatmål efter klimatmål.

Det krävs politik

Med skattesänkningar för de mest välbeställda, ökade utsläpp och fortsatt urholkning av en söndermarknadiserad skola, vård och omsorg förstärker regeringen klyftorna i vårt land. Just därför måste Socialdemokraterna vara det tydliga alternativet.

Men för att vara det räcker det inte med kritik mot regeringen eller snygga slogans. Det krävs politik. Om en knapp månad ska vi presentera vårt alternativ – vårt förslag till höstbudget.

Det är en gyllene möjlighet att tydligt kommunicera vad Sverige kan vänta sig om tillräckligt många lägger sin röst på oss nästa år. Våra kongressbeslut behöver nu översättas till budgetposter, prioriteringar och reformer som märks i människors vardag. Några avgörande exempel:

1. Ett starkare och mer jämlikt välfärdssystem

Efter år av dolda nedskärningar måste statsbidragen till kommuner och regioner värdesäkras. Det är dags att sluta låta inflationen urholka välfärden och förverkliga den indexering av välfärdens statsbidrag som kongressen beslutade om.

Samtidigt behöver barnfamiljer och andra ekonomiskt utsatta hushåll få förstärkta inkomster genom höjt bostadsbidrag och underhållsstöd.

2. En klimatpolitik för rättvis omställning i hela landet

En statlig investeringsbank måste etableras för att mobilisera mer privat kapital till jobbskapande investeringar i klimatsmart industri och energieffektivt bostadsbyggande.

Vi måste prioritera kongressbesluten som förbättrar livet för vanligt folk: ökad medfinansiering till regionerna för sänkta priser i kollektivtrafiken, gratis kollektivtrafik för unga under 20 år och ett nytt elbilsleasingsystem.

Kongressens omläggning av skogspolitiken måste få genomslag genom stöd för omställning mot ett hållbart skogsbruk med högre förädlingsvärde och byggande i trä.

3. En transportoffensiv ‒ för full sysselsättning

Vi behöver ett samlat åtgärdspaket mot arbetslösheten – med fler utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser, särskilda program för långtidsarbetslösa och stora investeringar i infrastruktur.

I sommar har det eftersatta svenska järnvägssystemet återigen blivit alltför kännbart för tusentals resenärer. Transportoffensiven som kongressen beslutade om måste påbörjas redan nu, inte skjutas på framtiden. Fler infrastrukturprojekt behöver finansieras nu.

4. En rättvis finansiering

Våra reformer måste finansieras genom att de allra mest förmögna bidrar mer. Vi behöver också åtgärder för att bredda skattebasen, stoppa skatteundandragande och skapa skattemässig likvärdighet mellan olika upplåtelseformer i bostadssektorn.

Handlar om trovärdighet

Socialdemokratin har en ny ekonomisk politik. Men ska väljarna tro oss när vi säger att vi vill bygga ett starkare och mer jämlikt samhälle måste den politiken börja synas redan i höstens budgetmotion.

Högerregeringen har gjort sitt vägval: ökade klyftor, ökade utsläpp och urholkad välfärd. Vårt parti har valt en annan riktning.

Nu behöver vi visa väljarna i praktisk handling vad det innebär. Det är vi skyldiga både våra egna partimedlemmar – och det svenska folket.