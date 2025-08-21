Foodorabud – ministerns skräckexempel för lärares framtid

Artikeln i korthet Liberalernas partiledare Simona Mohamsson betonar behovet av att förbättra lärarnas arbetsmiljö, som hon anser börjar likna Foodorabudens.

Mats H Andersson från fackförbundet Transport kritiserar uttalandet och menar att det skapar en ojämlikhet i hur olika yrkesgruppers rätt till en dräglig arbetsmiljö uppfattas.

Istället borde myndigheterna få mer resurser för att bättre kontrollera hela den svenska arbetsmiljön, menar fackförbundet.

Lärarnas arbetsmiljö måste förbättras – innan den blir lika dålig som för gigjobbarna på Foodora. Det säger Liberalernas nya ledare Simona Mohamsson, som också är utbildnings- och integrationsminister, i en intervju i Dagens Nyheter (DN):

”Vi ser en situation där lärares arbetsmiljö börjar likna Foodorabudens. Jag kommer inte vika mig när det gäller att vi behöver sätta lärarnas arbetsmiljö högst upp,” säger hon när reporten frågar vilka krav partiet kommer att ställa i de kommande budgetförhandlingarna.

Uttalandet gör Mats. H Andersson, förhandlingsombud på fackförbundet Transport, upprörd.

– Hon gör en markant skillnad på människor och deras rätt till en dräglig arbetsmiljö. Det är alltså accepterat att Foodorabuden har en dålig arbetsmiljö, men inte lärarna, säger han.

Svarar inte på kopplingen till buden

Till DN beskriver Simona Mohamsson en situation där lärare schemaläggs för att städa klassrum, inte har tid att planera undervisningen och får utstå hot från föräldrar.

Men trots följdfrågor från DN:s reporter om jämförelsen mellan de båda yrkena återstår frågan: på vilket sätt liknar lärarnas arbetsmiljö Foodorabudens?

”Vi har inte lyckats mota tillbaka den dåliga arbetsmiljön i välfärden. Jag ser en risk att det blir sämre för lärarna än för de Foodorabud vi ser på våra gator”, svarar ministern på frågan om kopplingen.

Facket vill se ökade resurser till arbetsmiljön

Mohamsson verkar ha insikt i giggjobbarnas bristande arbetsmiljö, påpekar Transports Mats H Andersson.

– Jag menar inte att lärarna ska ha en dålig arbetsmiljö, men om risken finns behöver man inte gå till en specifik yrkesgrupp utan till en brist i helheten. Att ställa krav på arbetsgivarna och att myndigheterna har tillräckligt med resurser för att göra ordentliga kontroller.

Arbetet har sökt Simona Mohamsson för en intervju.