Artikeln i korthet Ensamstående mamman Sandra Wallin har drabbats hårt av att Tranemo kommun stängt sin förskola på obekväm tid.

Hon förlorar upp till 5 000 kronor i månaden och tvingas ändra sitt arbetsschema.

Många kommuner, inklusive Tranemo, har lagt ner barnomsorgen på ob-tid för att spara pengar, trots att det påverkar föräldrar som arbetar kvällar och helger negativt. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy.

När Tranemo kommun beslutade att lägga ner sin förskola på ob-tid 2022, blev det ett hårt slag för Sandra Wallin.

– Jag blev jätteledsen och började oroa mig för ekonomin direkt. Jag förstod inte hur jag skulle få ihop det, säger hon.

Sandra är ensamstående förälder till två barn, Mio som hon har ensam vårdnad om och Molly som bor hos henne varannan vecka.

Utan nattis kunde hon inte längre jobba fram till stängning på Fyndlagret i Tranemo och inte heller varannan helg som tidigare. Tack vare att kollegorna ställde upp kunde hon ändå få ett schema som fungerade.

”Jag vrider och vänder på varenda krona”

– Nu slutar jag klockan 17 för att hinna till förskolan och jag jobbar bara vardagar, men jag förlorar jättemycket pengar på det. Kanske runt 5 000 kronor i månaden.

– Jag försöker spara och leva så snålt jag kan, men allt har blivit så dyrt. Jag vrider och vänder på varenda krona.

Sandra har försökt söka andra jobb men säger att det är svårt i Tranemo. Där finns mest jobb inom vård och industri, som också är på ob-tider.

– Och så finns andra butiksjobb. Jag sökt till Willys men de svarar inte ens när man anger att man inte kan jobbar kvällar och helger.

Hon har också sökt a-kassa för timmarna hon förlorat, men fått avslag.

Bara hälften av kommunerna har nattis

– De sa att jag hade tappat för få timmar. I så fall måste jag säga upp mig, och det känns ju helt fel.

Sandra är långt ifrån ensam i sin situation. Inom handeln, precis som i vård och många serviceyrken, är jobb på kvällar, helger och ibland nätter vanligt.

Tranemo är också en av många kommuner som lagt ner barnomsorgen på obekväm arbetstid.

Sedan 2018 har 58 kommuner fattat samma beslut, enligt statistik från Skolverket som Kommunalarbetaren tagit fram.

2018 erbjöd 74 procent av kommunerna barnomsorg på ob-tid, förra året var det drygt hälften.

– Det är hemskt, och orättvist att de lägger ner. Man har inte sina barn på nattis för att man tycker att det är kul att vara ifrån dem på kvällar och helger. Man har dem där för att man måste jobba för att klara sig, säger Sandra.

Kommunen: ”Löser det med mor- och farföräldrar”

Eftersom vi förväntar oss att kunna handla, åka buss eller få vård även efter kontorstider borde det finnas barnomsorg för dem som ser till så att det är möjligt, konstaterar hon.

Många nedläggningar av nattis har skett för att kommunerna behöver spara pengar. Statsbidragen har inte höjts sedan 2016 och det finns inte heller något lagkrav på att erbjuda barnomsorg utanför ordinarie öppettider.

I Tranemo sparade man 1,7 miljoner på nedläggningen. Kommunens utredning pekade på att många av de familjer som använde nattis skulle få problem, men man valde trots det att stänga ner.

– Vi såg att många kunde lösa det med mor- och farföräldrar. Om behovet skulle öka igen så får vi öppna nattis på nytt, säger Rose Torkelsson (S), tidigare ordförande i lärandeutskottet.

Föräldrar tvingas säga upp sig

Men någon undersökning av hur behovet ser ut har kommunen inte gjort, och inte heller planerat.

– Vi har inte gjort någon enkätundersökning med arbetsgivare eller föräldrar. Jag får ta med mig frågan till skolchefen.

Sandra Wallin tycker att politikerna hanterat frågan nonchalant. Hon säger att det är föräldrarna som fått ta smällen genom att tvingas säga upp sig, bli arbetslösa, byta jobb, eller gå ner i arbetstid.

Även om några hade släktingar som kunde ställa upp när nattis stängde, gäller det långt ifrån alla. Själv har hon flyttat till Tranemo från Luleå och har inga mor- eller farföräldrar i närheten som kan hjälpa till.

– Jag har inga släktingar eller andra som kan vara barnvakt. Nu har jag sambo som kan hjälpa till ibland. Men han jobbar också skift.