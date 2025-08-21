Det var i förra veckan som KLS meddelade att Charkprodukter i Billesholm ska stängas. Bakgrunden är enligt företaget minskade produktionsvolymer.

Tanken är att flytta kvarvarande produktion till andra anläggningar inom företaget med bättre förutsättningar att producera större volymer.

– Det är ett tungt beslut att lägga ned Charkprodukter i Billesholm, i synnerhet eftersom vi måste säga farväl till duktiga och omtyckta kollegor. Vi kommer att ge våra medarbetare stöd för att hjälpa dem vidare i arbetslivet, säger Viktor Tornberg, vd för KLS, i ett pressmeddelande.

Planen är att produktionen vid fabriken i Billesholm, där det främst tillverkas korv, ska avslutas under andra kvartalet nästa år.

Berör 60 anställda

Nedläggningen berör cirka 60 anställda, varav 50 är kollektivanställda, och nu har förhandlingarna mellan fack och arbetsgivare om nedläggningen inletts.

– Vi hade en första genomgång i måndags och började med las-förhandlingar. Vi gick igenom företagets syn på det, och lite om tidsperspektiv och sådant. Men vi är långt ifrån klara, säger Håkan Persson, lokal ombudsman på Livs region syd.

Hur mår de anställda?

– De tycker ju naturligtvis inte att det är kul. Det är väldigt många som har jobbat där väldigt länge. Det är tråkigt. Det är en liten ort som tillhör lilla Bjuvs kommun, så kommunen är ju också intresserade av att hjälpa till så gott de kan.

Flytta till Malmö och Göteborg

Enligt Håkan Persson är planen produktionen ska flyttas till företagets anläggningar i Malmö och Göteborg.

– Nästa steg är att vi först och främst ska klara ut tidsperspektivet och sedan titta på om det finns möjligheter för personalen, och i så fall för hur många, att få arbete i Malmö – eller för den delen i Göteborg. Det ska företaget återkomma med till nästa gång vi träffas.