Så blev Biggest loser ett svepskäl för att förnedra överviktiga på tv

KOMMENTAR. Realityserien Biggest Loser där människor med obesitas tävlade om att gå ned så mycket som möjligt i vikt med hjälp av extremt hård träning och bantning sändes i USA mellan 2004-2020, med en rad spin-offs i andra länder.

Deltagarna filmades under 30 veckors tid, fick utstå skrik och förnedrande ord från tränarna, samt publik invägning i underkläder. Ingen metod verkade för radikal för att uppnå det ultimata målet: smalhet.

Nyligen hade Fit for TV: The Reality of the Biggest Loser premiär. I Netflix tredelade dokumentär får tittarna följa tidigare deltagare, producenter, tränare och experter.

Som mest tittade 10 miljoner amerikaner på serien, och en uppsjö av produkter såsom bantningspulver och träningsvideos lanserades i kölvattnet av framgången. Varumärket har dragit in miljardbelopp till producenter och programledare.

Simulerade jordbävningar

I efterhand har serien beskrivits som ”ett bottennapp i TV-historien”. Den har blivit starkt kritiserad för kränkande behandling, hälsofarliga metoder, exploatering av utsatta personer och flagrant fettfobi.

Medvetna strategier användes för att förlöjliga deltagarna och förstärka fetman som deras definierande drag.

De utsattes sådant som att springa på träningsband i för hög hastighet för att sedan i slow motion filmas när de ramlade av medan kameran skakade för att efterhärma en jordbävningseffekt.

Ett tiotal före detta deltagare vittnar i dokumentären om hur de upplevde inspelningarna.

Innan starten fick alla skriva under tjocka kontrakt där produktionen helt avsade sig ansvar för negativa hälsoutfall, skador och psykiska men. Någon uppföljning efter avslut var det inte tal om.

Problem att hålla vikten

En samstämmig historia av desperation för att få sin vikt under kontroll och därmed villighet att utstå förnedring och smärta framträder snart.

Att tränarnas nedsättande kommentarer och det ständiga fokuset på diet och kroppskontroll satt varaktiga spår hos deltagarna är också tydligt.

Däremot har viktnedgången inte varit bestående. Den absoluta majoriteten har gått upp till sin ursprungsvikt igen.

En uppmärksammad studie visade till och med att deras ämnesomsättning var oväntat låg efteråt, de kunde inte äta lika mycket som andra utan att gå upp i vikt, troligen som en följd av den mycket hastiga viktnedgången under serien.

Konsensus inom obesitasbehandling idag är att en hållbar viktnedgång ligger runt ett halvt kilo i veckan, medan deltagarna ofta gick ned mer än 5 kilo per vecka.

Själva grundtanken med hård fysisk träning för att uppnå viktnedgång var och är också fortsatt kontroversiell.

Bra tv när människor spyr

Tränaren och programledaren Bob Harper erkänner utan större omsvep att ”dieten är viktigast”, men att se människor sluta äta blir dålig tv.

Att däremot närgånget filma träningsovana människor som svettas, spyr och svär blir bra sådan.

Producenter och försvarare av serien framhåller i dokumentären att de bara ville hjälpa människor bli mer hälsosamma, medan kritiker redan från början pekade på att det aldrig handlat om hälsa.

Den framstående obesitasläkaren Charles Burant gick ut i media 2006 och varnade för att metoderna var direkt hälsofarliga, och bland annat kunde leda till hjärtinfarkt.

Tävlingsmomentet gav också incitament för ohälsosamma genvägar såsom att låta bli att dricka vatten före invägning. Seriens egen husläkare, kändisdoktorn Robert Huizenga, berättar för Netflix hur han kritiserade en överdriven kalorirestriktion i kombination med hård träning, men inte fick gehör hos tränare och produktionsteam.

Huizenga uttrycker omsorg om deltagarna och menar att han motsatt sig flera av de mer extrema utmaningarna.

Samtidigt deltog han villigt i 17 säsonger där medicinska missförhållanden och kränkningar var uppenbara från start.

Förnedrande frestelser

De så kallade ”frestelserna”, där deltagarna fördes in i rum som dignade av kakor, bakelser och skräpmat, var särskilt förnedrande.

Där skulle deltagarna bygga torn av maten endast med hjälp av munnen eller äta en pizzabit för att få ringa hem.

När författaren och podcastern Aubrey Gordon, som skrivit extensivt om stigma kring obesitas intervjuas, kommenterar hon att ”frestelserna” bygger på idén om att feta personer inte kan kontrollera sig själva runt mat.

Det handlar inte om några realistiska scenarion från vardagen utan blir ett symbolladdat bildspråk där tankarna snarast förs till det uråldriga föraktet för frosseri, dödssynden som den tjocka kroppen får förkroppsliga i serien.

Hälsa svepskål för att håna överviktiga

”Hälsa” var alltid ett svepskäl för att göra underhållning av tjocka människors kroppar och värdighet i en samtid upptagen av smalhet.

Föreställningen att obesitas beror på en karaktärsbrist, på lathet eller bristande disciplin och inte en kombination av genetik och miljö, genomsyrade hela Biggest Loser. Det gjorde att skäll och förnedring ansågs rättfärdigad.

Även om kritiken mot produktionen så småningom blev stor och pendeln i dag svängt från regelrätt förnedrings-TV, är föreställningen om att vår hälsa är en individuell moralisk plikt starkare än någonsin.

Hälsa är ett komplext fenomen, som beror av biologiska förutsättningar, närmiljö, relationer, samhälles organisation och hälsosystem. Även om vissa vanor är bättre än andra kan hälsan aldrig fullt ut styras av individen.

Om vi kan lära oss något av att se tillbaka på Biggest Loser är det att dra öronen åt oss när skam, misslyckande och förnedring står i centrum för en hälsodebatt.