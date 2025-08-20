Artikeln i korthet Efter en EU-dom har facken inom LO fått igenom höjd övertidsersättning för deltidsanställda i flera branscher.

Personliga assistenter vill nu att frivilliga extrapass inte ska räknas som övertid för att undvika att arbetsgivare anställer fler timanställda i stället.

Kommunal står fast vid kravet om lika ersättning för deltidsanställda och menar att arbetsgivarna bör öka sysselsättningsgraden istället för att ta in timanställda. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Efter en EU-dom som slog fast att det är diskriminering att ha olika övertidsersättning för deltidsanställda och heltidsanställda, har facken inom LO i årets avtalsrörelse krävt – och till stor del fått igenom – förbättrad övertidsersättning för deltidsanställda.

Men inför att kollektivavtalet mellan facket Kommunal och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna inom personlig assistans går ut sista september kommer nu krav på att inte gå så långt – från personliga assistenter själva.

I en namninsamling, som hittills knappt 800 personer har skrivit under, uppmanas Kommunal att inte kräva övertidsersättning för frivilliga planerade extrapass som personliga assistenter jobbar.

Oro för att extrapassen försvinner

Anledningen är att de är övertygade om att arbetsgivarna i stället för att betala övertidsersättning kommer att ta in timanställda. Inom personlig assistans är lönerna låga och deltidsanställningar vanligt, så många behöver de extra passen när kollegor är sjuka, vabbar eller har semester för att få ihop ekonomin.

Krister Maltby är personlig assistent och en av initiativtagarna till namninsamlingen. Han menar att den statliga assistansersättningen inte räcker till kraftigt ökade kostnader för övertid.

– Det finns en mycket begränsad marginal för övertid. Inom privat personlig assistans finns inga pengar utöver assistansersättningen. Kommunerna har skattepengar som de kan skjuta till men de privata har inte sådana medel, säger Krister Maltby.

Kommunal menar att det finns en enkel lösning för arbetsgivarna att slippa få kraftigt höjda kostnader för övertid, nämligen att öka de anställas sysselsättningsgrad.

Svårt att få heltid

Lia Scheding, ombudsman på Kommunal, säger att deras mål med kravet inte är att arbetsgivarna ska få ökade kostnader för övertid, utan att fler ska få jobba heltid eller i alla fall få ökade sysselsättningsgrader.

– Vi vill att man har den bemanningen som behövs för verksamheten, säger Lia Scheding.

Men det är inte alltid möjligt att erbjuda heltid inom personlig assistans, menar Krister Maltby. Rent schematekniskt kan det vara svårt att ha enbart heltider hos en assistansberättigad, beroende på hur många timmar assistans personen är beviljad.

Assistansersättningen är kopplad till den enskilde brukaren och assistenterna är oftast anställda för att utföra arbete hos enbart en brukare. Det är alltså svårt att fylla upp sin arbetstid med att jobba hos andra brukare.

Bara vissa pass borde räknas

Dessutom går det inte att jobba heltid om man samtidigt jobbar mycket jour. Det beror på att jouren inte räknas in i sysselsättningsgraden, samtidigt som den räknas in i den totala arbetstid som man får jobba enligt arbetstidslagen.

Krister Maltby och de andra personliga assistenterna kräver att planerade, frivilliga extrapass som deltidsanställda jobbar inte ska räknas som övertid. Däremot är de med på att beordrade pass och pass med kort varsel, cirka 24 timmar, ska räknas som övertid.

– Vi har pratat med Vårdföretagarna och de är också med på det. Vi hoppas att Kommunal ska förstå att det är speciella omständigheter här och att de är beredda att göra undantag.

Det här kräver Kommunal Löneökningar på 4,2 procent.

Individgaranti – alla ska garanteras en viss löneökning.

Ersättningen för mertid för deltidsanställa ska höjas.

Villkoren för jour ska förbättras så att yrket blir mer attraktivt.

Inför ett särskilt natt-ob mellan 22-06 på helger och storhelger.

Ta bort möjligheten till så kallade “all inclusive”-löner, där ersättning för ob, övertid, restid, beredskap och jour ingår i lönen. Kollektivavtalet mellan Kommunal och Vårdföretagarna för personlig assistans går ut den 30 september. Läs mer

Kommunal: Kravet står fast

Förhandlingarna med Vårdföretagarna om avtalet för personliga assistenter drar igång i september. Men Lia Scheding på Kommunal säger att kravet om lika ersättning för deltidsanställda är ett av fackets viktigaste krav och att signalerna de har fått från medlemmarna är att de personliga assistenterna håller med.

– Våra medlemmar med avtalsdelegationen i spetsen är väldigt bestämda med att den här branschen inte ska särbehandlas, utan vi ska ha rätt till samma förutsättningar som övriga arbetsmarknaden, säger Lia Scheding.

Staten får ta ansvar

Hon säger att hon har hört argumentationen från arbetsgivarsidan om att de kommer ta in timanställda i stället, men hoppas att arbetsgivarna ska förstå att det kommer försvåra rekryteringen om man gör det på sättet.

Men om assistansersättningen inte räcker till ökad övertidsersättning eller att heltidsanställa?

– Om det finns motsättningar i arbetsvillkor och ersättningssystemet så måste staten ta ansvar. Man kan inte låta det ske på bekostnad av de anställda och lönedumpa en hel bransch.