Artikeln i korthet Två lärare fick arbetsförbud under pandemin på grund av graviditet och tvingades söka graviditetsersättning, vilket ledde till en förlust på cirka 50 000 kronor var.

Sveriges lärarförbund stämde kommunerna och Arbetsdomstolen dömde till lärarnas fördel, vilket innebär att kommunerna ska betala skillnaden mellan graviditetsersättningen och lärarnas löner, samt ge dem 40 000 kronor var i diskrimineringsersättning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Anna Wingård jobbar som grundskollärare i Varberg. När hon blev gravid under pandemin fick hon arbetsförbud på grund att det fanns alltför stora risker för henne att vara på jobbet. Hennes rektor var hjälpsam och ordnade så hon kunde jobba 25 procent på distans.

Men själv var hon inte så orolig för smittan.

– Jag har dessutom två äldre pojkar till som gick i skolan. Så mitt argument var att jag kommer ju få den här smittan oavsett om jag är hemma eller inte. Och det fick jag tre veckor efter jag hade gått hem.

För övrig tid blev hon hänvisad till graviditetsersättning från Försäkringskassan, en ersättning som var betydligt lägre än hennes lön.

– Vi har gillat att vara hemma länge med de två tidigare barnen så vi har jobbat fullt innan barnen fötts för att kunna lägga undan lite pengar för att kunna vara föräldraledig länge. Och nu behövde vi ta av våra besparingar redan innan barnet kom. Det var ju rätt surt.

Hon förlorade omkring 50 000 kronor under tiden hon inte fick jobba.

Fick rätt i Arbetsdomstolen

Så får det inte gå till, ansåg hennes fackförbund Sveriges lärare, som stämde Varbergs kommun i Arbetsdomstolen. Samtidigt stämde man även Burlövs kommun i ett likadant fall, där en lärare också förlorat omkring 50 000.

Och Arbetsdomstolen gick på förbundets linje.

De båda kommunerna döms nu att betala skillnaden mellan det de fick i graviditetsersättning och vid de skulle ha tjänat om de fortsatt att arbeta. Dessutom får de 40 000 kronor var i diskrimineringsersättning.

Anna Wingård är såklart glad över pengarna, men det är inte det viktigaste.

– Utan nu blir det en vinst för alla kvinnor som kommer hamna i en liknande situation där det inte har funnits någon plan ur ett jämställdhetsperspektiv. Att det kommer påverka framtida fall gör mig så glad och stolt.

”Dagens dom är mycket viktig”

”Dagens dom är mycket viktig och kommer att få stor betydelse för alla gravida arbetstagare i samma situation, där de förbjuds att arbeta på grund av risker i arbetsmiljön. Det har varit en lång kamp för våra medlemmar i flera domstolar. Vi kan inte acceptera den här diskrimineringen!”, säger Anna Olskog, ordförande för Sveriges lärare, i en skriftlig kommentar till Arbetet.

Karin Ernfors är förbundsjurist på Sveriges lärare och har tillsammans med kollegan Peter Edin fört de båda lärarnas talan i domstolen. Även hon är nöjd med utfallet.

– Det är ett viktigt avgörande för alla gravida som riskerar att bli förbjudna att arbeta. Vi har många medlemmar som vi företräder mot kommunala arbetsgivare som vi tack vare domen nu hoppas kunna utverka ersättning till.

Flera hundra liknande ärenden

Enligt henne har förbundet drygt 200 liknande ärenden. De fallen ligger på vänt i avvaktan på dagens dom.

Är det bara att skicka räkningar till de kommunerna efter dagens dom?

– Vår förhoppning är att kommunerna nu ska kunna ta ansvar för inkomstförlusterna mot bakgrund av domen. Men beroende på hur kommunerna ser på den saken kan det fortfarande återstå olösta frågor. Det är något som får lösas i dialog gemensamt med arbetsgivarparterna.

Förbundet har också stämt svenska staten som man anser inte har införlivat EU-lagstiftningen på ett riktigt sätt. Något som kan få konsekvenser för socialförsäkringslagstiftningen.

Enligt EU-lagstiftningen, som trumfar svensk lag, finns ett speciellt skydd för gravida, nyförlösta och kvinnor som ammar. Det innebär bland annat att de grupperna ska få behålla sin lön och övriga villkor om de inte kan arbeta på grund av hälsorisker.

EU-reglerna inte uppfyllda

Arbetsgivarna hävdade att EU-lagen uppfylldes i svensk lag genom att ansvaret lagts på Försäkringskassan och att graviditetserättningen motsvarade ”skälig ersättning” som EU-lagen kräver.

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom i våras angående en lärare konstaterat att ersättningen till gravida i en sådan här situation var för låg men att Försäkringskassan inte var den som skulle ansvara för de gravidas inkomstförlust.

– Domen innebär ju att svensk lagstiftning och svenskt skydd har varit otillräckligt. Lagstiftarna har inte införlivat EU:s mödraskyddsdirektiv på rätt sätt, säger Karin Ernfors.

Sammanlagt kommer Anna Wingård få en bit över 100 000 kronor, något hon inte var medveten om när Arbetet når henne.

– Åh herregud! Ja det är ju såklart jättehärligt. Men det är ändå vinsten för alla kvinnor som är det största. Men jag kommer nog göra någon resa med familjen och sen spara lite för framtiden.