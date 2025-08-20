Chefen missade att Abdi var fast anställd – i två år

Artikeln i korthet Köpings kommun ville omplacera vårdbiträdet Abdi, från en natt- till dagtjänst.

Genom facklig hjälp fick Abdi reda på att han varit fast anställd under två år, vilket ledde till att han fick 215 000 kronor i ersättning.

Efter missförstånd kring hans anställning har Abdi nu fått en nattjänst inom LSS och känner sig mer trygg i sin arbetssituation. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

När Abdi kom tillbaka efter en månads sjukskrivning från sitt jobb som vårdbiträde i Köpings kommun ville arbetsgivaren ändra hans tjänst från natt till dagarbete.

– Jag sa att jag inte ska jobba dag, att jag har skrivit under på att jobba natt. De försökte övertala mig ändå och sa att de inte hade något jobb på natten, säger Abdi.

Han kallades till möte med sin chef och HR.

– Jag var väldigt arg men blev också väldigt stressad för jag visste ingenting om reglerna.

“Chefen hade ingen aning”

Abdi fick kontakt med Kommunals fackliga företrädare Feruz Efrem, som följde med på mötet. När hon förstod att allt inte stod rätt till sköt hon upp mötet för att kolla närmare på kontraktet.

Mycket riktigt var Abdi anställd för att bara jobba natt. Dessutom hade han jobbat så pass länge att hans vikariat övergått till en tillsvidareanställning, helt enligt lagen om anställningsskydd. I två år hade Abdi alltså jobbat som vikarie på en arbetsplats trots att han redan var fast anställd.

– Chefen och HR hade ingen aning, säger Feruz Efrem.

Feruz Efrem, facklig företrädare för Kommual i Köping.

Efter en förhandling mellan facket Kommunal och arbetsgivaren har Abdi därför fått 215 000 kronor, som ersättning för uteblivna arbetspass och semesterersättning.

Känt sig utnyttjad som vikarie

Tillsvidarekontraktet hade Abdi fått och skrivit på mitt under en arbetsdag, sommaren 2022. Han var stressad, berättar han. Och när han i efterhand försökte få svar från chefen på frågor om sin anställning fick han inga.

– Hon sa bara att jag var tjänstledig och tillhörde bemanningen, säger Abdi.

Han säger att han har känt sig utnyttjad – jobbat utan schema, fått sporadiska pass och behövt hoppa runt på olika ställen.

– Jag är en sådan människa som bara vill jobba. Jag brukade ringa och fråga om det fanns något pass, men fick bara jobba när chefen ville att jag skulle jobba. Ibland mycket, ibland ingenting alls, säger Abdi.

Kommunal: ”Ovanligt”

Feruz Efrem på Kommunal säger att det är vanligt att arbetsgivare utnyttjar arbetstagare som inte känner till sina rättigheter.

– Däremot är det väldigt ovanligt att arbetsgivaren inte känner till avtalet de själva skrivit under, säger hon.

Enligt Tove Svensk, personalchef på Köpings kommun, har Abdi konverterat till en tillsvidareanställning utan att ha fått en placering av arbetsgivaren. I stället har han varit registrerad som tjänstledig till och från i över två års tid.

”Detta är inte är en korrekt hantering av hans anställning. Troligen berodde det på någon typ av missförstånd”, skriver personalchefen i ett mejl till Arbetet.

Hon skriver också att man i dag har koll på alla anställningar och de som eventuellt konverterats.

Fått nytt jobb i kommunen

Eftersom det inte fanns någon tjänst på det äldreboende där han tidigare jobbat har Abdi nu fått en nattjänst inom LSS, där han trivs bra.

– Jag har varit så stressad över min situation och nu är jag jätteglad och vill bara jobba. Det här året hade jag min första semester. Jag känner mig glad faktiskt, säger Abdi.