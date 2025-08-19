Alla som jobbar i vården vet att alla timmar på dygnet måste bemannas. Det vi behöver är rätt förutsättningar. Att vi får se bemanningsbehoven och kan lägga önskescheman utifrån det. Då blir alla pass täckta och personalen blir nöjdare.

Men vad gör man när ett avtal sägs upp för att bli bättre, men arbetsgivaren i stället gör allt sämre? Det är precis vad som hänt i min kommun.



När Kommunal centralt sa upp gamla lokala avtal som inte gynnade personalen, valde kommunen att tolka det som att vi också sagt nej till individuella scheman. Resultatet? Fasta rullande scheman – genomförda på rekordtid.

Jag ser det som en ren vendetta och som en bakåtvolt 2025.

Ledig helg = jobba fredagskvällen

I dag jobbar många redan varannan helg. Med vårt nya schema avslutar flera dessutom en ”helgfri” vecka med ett arbetspass fredag kväll.



Vad hände där? Vad räknas som helg egentligen? Intar man fredagsmyset under veckan eller gör man det som en start på just helgen? Galet är bara förnamnet.

Ungdomarna som kommer ut i arbetslivet i dag vill inte jobba varannan helg, de vill ha möjlighet till frihet. Många av dem som ändå vill arbeta inom vården väljer då en lösare form av arbete, och går hellre på timmar för att de ska kunna påverka när de ska arbeta.

Då är inte ett fast schema, lika för alla, vad 2025 behöver. Alla är vi olika och våra livssituationer varierar. För vissa passar det bäst att jobba flera kvällar i rad, andra jobbar gärna på helgen.

Jag vågar säga det – vi måste våga tänka utanför boxen. Låt personalen se hur bemanningsbehoven ser ut och utifrån dem styra sina arbetstider. Och med det menar jag antal helger, kvällar och till och med längden på arbetspassen. AI kan hjälpa till att säkerställa att både behov, dygnsvila och veckovila följs.

Våga testa något nytt

Det är framtiden. I stället för att bara säga nej borde vi pröva. Poängen är enkel: våga testa något nytt.

Låt oss frångå de absoluta 19 arbetstillfällena per månad. Huvudsaken är väl att bemanningen följer behoven och att arbetstidslagen följs? Våga vara först, våga chansa. För vad kan hända? Personalen kanske rentav stannar kvar.

Lyssnar i sista stund?

I sista stund har schemat nu börjat diskuteras på min arbetsplats: förtroendevalda från Kommunal, fackliga på arbetsplatsen och enhetscheferna har satt sig tillsammans. Man har kommit överens om att det krävs en omstart. Att ett schema måste fungera både i praktiken med bemanning och ur personalsynpunkt. Nu vill vi se ett slutresultat där personalen varit med och påverkat!