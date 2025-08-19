Artikeln i korthet Regeringen har beslutat att slopa det som kallats spårbyte, ett arbetstillstånd utan att behöva lämna Sverige.

Många av dem som fått spårbyte blir nu utvisade och måste ansöka om arbetstillstånd från sina hemländer.

Misgana hade jobbat som personlig assistent i sex år när beskedet om utvisning kom under sommaren. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Beslutet som regeringen, med stöd av Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, drev fram i våras innebär att alla de som tidigare beviljats spårbyte, ett arbetstillstånd man kunde få utan att behöva lämna landet, nu blir utvisade och måste ansöka om arbetstillstånd på nytt från sina hemländer. Beslutet gäller alltså retroaktivt. Många varnade för konsekvenserna och nu börjar det märkas.

– Alla är chockade över att detta kan hända i Sverige och alla försökte desperat söka efter lösningar och information om beslutet, skriver Misgana i en kommentar via Nils Seye Larsen.

Tvingas börja om i Etiopien

Beskedet att Misgana och hennes familj skulle bli utvisade kom i juli. Nu tvingas alltså familjen tillbaka till sitt hemland Etiopien. Ett land där kränkningarna av mänskliga rättigheter är många, enligt Utrikespolitiska institutet. Därifrån kan hon på nytt inleda en process med att försöka få arbetstillstånd i Sverige.

– Om man bara följer det står i lagen så finns det ingen tvekan, alla kraven är uppfyllda för att hon ska få arbetstillstånd. Vår enda förhoppning är att inget illa ska hända dem i Etiopien med tanke på den rådande situationen där, säger Nils Seye Larsen.

Även om det inte går att jämföra så är det ett hårt slag även för honom att bli av med sin personliga assistent.

– Det är hemskt, på det personliga planet. Jag har sällan träffat en finare familj, de är verkligen i mitt hjärta. Och hon gjorde ett helt fantastiskt jobb som personlig assistent, helt otroligt.

I Umeå är bristen på arbetskraft stor liksom på många andra håll. Tillfälligtvis har Nils Seye Larsen löst situationen med hjälp av anhöriga.

”Har alltid gjort sitt yttersta”

Även Misganas man har jobbat inom vård- och omsorg, på ett kommunalt LSS-boende i Umeå. Deras son har bott i Sverige under nio av sina tio år. Dottern är född och uppvuxen i Sverige.

– Det känns så grymt orättvist att just de tvingas gå igenom det här. De har alltid gjort sitt yttersta för att följa alla krav och regler, säger Nils Seye Larsen.

Av rädsla för att det ska förstöra för henne när hon ska ansöka på nytt om arbetstillstånd har Misgana inte velat medverka själv i artikeln, med sitt fullständiga namn och bild.

Så här kommenterar hon vad som nu väntar i Etiopien via Nils Seye Larsen:

– Vi har inget hem, inget arbete, har inte pengar för skolavgifter. Min man och jag kommer från två olika regioner i landet där världen vet om att det inte är säkert och råder väpnad konflikt. Ingen här har möjlighet att stödja en familj med två vuxna och två barn.

4 700 hotas av utvisning

Migrationsverket har sagt att utvisning hotar de allra flesta av de omkring 4 700 personer, som fått arbetstillstånd genom spårbyte.

När regeringen lade fram förslaget motiverade migrationsminister Johan Forsell (M) det med att det skulle minska incitamenten för att stanna kvar i Sverige efter avslag på ansökan om asyl.

– Att den som fått ett utvisningsbeslut också lämnar landet är avgörande för tilltron till vårt migrationssystem, sade han enligt ett pressmeddelande.