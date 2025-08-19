Artikeln i korthet Hudterapeuten Stephanie är en av 23 svenskar som deltar i yrkes-EM i Danmark.

Hon har inte tävlat tidigare, bortsett från när hon vann SM och kvalificerade sig för att komma med i EM.

Som uttagen till yrkeslandslaget får man också en coach och expert, som stöttar i förberedelserna.

Vad har en entreprenör, en hudterapeut och en murare gemensamt? Inte mycket, på ytan.

Men i yrkeslandslaget tävlar de sida vid sida i EM.

– Vi får en speciell koppling till varandra, vi som är med i yrkeslandslaget. Det är en fantastisk möjlighet, vi får en stark gemenskap och lär oss massor tillsammans. Vi siktar förstås på guld, hela laget, och kommer att heja fram varandra, säger Stephanie Johansson som är hudterapeut och en av de som ska tävla i Danmark i september.

Utbildat andra hudterapeuter

Stephanie Johansson är med sina 24 år redan erfaren i sitt yrke.

Hon har bland annat jobbat som utbildare på Gildaskolan i Göteborg och nu jobbar hon i ”pool club” på Hjortviken, ett hotell i Hindås.

För att förbereda sig inför EM har Stephanie tränat på de olika momenten som är med i tävlingen.

Det vill säga ansiktsbehandling, kroppsbehandling, hårborttagning, manikyr och pedikyr, nailarts och smink.

Bäst på ansikts- och kroppsbehandling

Som uttagen till yrkeslandslaget får man också en coach och expert, som stöttar i förberedelserna.

– Jag har tränat mycket tillsammans med Emma-Stina, som är min coach. Hon bor i Motala och jag i Hindås, så vi hinner inte träffas så ofta men hon har hjälpt och stöttat mig jättemycket.

Stephanie tycker att hennes starkaste områden är ansikts- och kroppsbehandling.

– Jag tror att det handlar om att jag är bra på att knyta an till kunden och skapa en harmonisk stämning. Jag har alltid tyckt om att vara omhändertagande och jag tror att jag kan förmedla den känslan både till kunden och till domarna i tävlingen.

”Många vet inte att mitt yrke existerar”

De sista veckorna innan yrkes-EM äger rum kommer hon mest ägna åt mentala förberedelser. Att utföra momenten inför domare är något helt annat än på jobbet.

– Jag ser fram emot att få visa vad jag går för. Det är många som inte ens vet att mitt yrke existerar, så nu vill jag visa att man kan göra något stort av det. Kanske kan jag visa någon yngre vilka möjligheter som finns, både i yrket och i livet, säger Stephanie Johansson.

En annan av de tävlande i yrkeslandslaget är frisören Maja Svensson, som förra året tog hem en ”Medallion of Excellence” på yrkes-VM.

– Jag är väldigt taggad och har jobbat stenhårt med förberedelser, fjolårets VM gav mig jättemycket energi. För mig är EM jätteviktigt, det handlar om att sätta Sverige som frisörland på kartan, säger Maja Svensson.

Det här är yrkes-EM Euroskills, yrkes-EM, avgörs 9-13 september i Herning i Danmark. 600 tävlande från hela Europa deltar. Sverige har 23 tävlande i 19 yrkesgrenar, bland annat frisör och hudterapeut. Läs mer