15-åring dog på sommarjobbet – för ung för att arbeta på platsen

Artikeln i korthet En 15-åring omkom i en arbetsplatsolycka på en avfallsstation i Häradsudden där han klämdes av ett traktorekipage.

Ragn-Sells, företaget som ansvarar för området, utreder händelsen och ser över sina rutiner för att säkerställa att inga underåriga ska befinna sig där.

En extern utredning av polisen och Arbetsmiljöverket pågår för att fastställa ansvaret, och det finns ännu ingen misstänkt i ärendet. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I slutet av juli omkom en 15-åring i samband med att han klämdes av ett traktorekipage på en avfallsanläggning i Häradsudden utanför Norrköping.

Tonårspojken sommarjobbade på ett företag som hade anlitats av återvinningsföretaget Ragn-Sells för att utföra uppdrag på området.

Men i avtalet mellan Ragn-Sells och deras underentreprenörer står att ingen under 16 år får befinna sig på området och att ingen under 18 får köra fordon eller maskiner där. Sommarjobbare utför i regel enklare uppgifter, som att rensa ogräs. Det berättar Ragn-Sells regionchef Anders Gustafson.

– Det är ju en tragisk händelsen och fanns det ingen brist skulle det aldrig hänt. Men är det hos oss eller hos entreprenörerna är för tidigt att säga, säger han.

Pågår flera utredningar

Det pågår en förundersökning hos polisen, för att ta reda på om något brott begåtts som lett till olyckan. Samtidigt utreds händelsen av Arbetsmiljöverket och internt av Ragn-Sells.

Bland annat vill man ha svar på hur pojken kommit in på området – som är avspärrat med grindar som kräver passerkort – och huruvida han körde fordonet eller inte, berättar Anders Gustafson.

– Vi tar inte legitimation på alla som besöker området, men vi vet ju inte heller hur han kommit in. Det är en del av utredningen.

Frågan om var bristerna finns blir krångligare när det finns flera parter som har ett arbetsmiljöansvar, menar han.

Nu befann sig ändå en underårig på ert område. Hur följer ni upp era rutiner?



– Vi går igenom allting i vår egen utredning, inte för att vi kanske hittar brister mot lagen, men eftersom det här inte är någonting vi vill uppleva igen. Vi tittar också på hur vi kontrollerat att entreprenörerna lever upp kraven vi ställer i avtalet. Och så stärker vi upp mycket utöver.

Åklagaren: ”Finns två inkopplade företag”

Carl-Gunnar Fridolfsson är chefsåklagare och den som utreder olyckan hos Åklagarmyndigheten. I nuläget inväntar han Arbetsmiljöverkets utredning.

– Vi har hört personer som har uppgifter om händelsen och kartlagt området. Det finns en teknisk undersökning. Vi kommer att invänta Arbetsmiljöverkets uppgifter om hur vi sedan går vidare i det här ärendet, säger han till Arbetet.

Han bekräftar att det finns två företag inkopplade i ärendet och att de hört personer från båda företagen – av vilka han kallar ett ”utpekat”. I nuläget finns dock ingen misstänkt.

Ragn-Sells har ändrat rutiner

Svaret på frågan om vem som hade ansvaret när pojken dog kan ta månader, enligt både åklagaren och Ragn-Sells regionchef.

– Utredningen måste ha sin gång. Samtidigt vill man ha svar snabbt för att åtgärda eventuella brister, säger Anders Gustafson.

Under tiden har företaget fått upp ögonen för de småbarn som följer med sina föräldrar till avfallsanläggningen när förskolan är stängd. Med det är det nu stopp, säger regionchefen.

– I Häradsudden har vi numera vakt och det har kommit en del lastbilar med barn i hytten som fått vända. Kunderna blir inte glada, men det kommer bli hårt framöver.