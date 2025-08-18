Politiker står i kö för att intervjuas av norska onanister

KOMMENTAR. Ena dagen ”Gissa bögen”. Andra kommer statsministern på besök. Norska Youtube-fenomenet Gutta har kallats homofober, rasister och sexister. Under valspurten står politikerna ändå i kö för att få gästa dem.

I normala fall hade den traditionsenliga partiledardebatten på Arendalsveckan varit veckans snackis i den norska valrörelsen.

Men i år är det en ny sheriff i stan, eller i alla fall på internet. Redan innan NRK hunnit börja sin sändning på måndagskvällen hade influencergänget Guttas program med Jonas Gahr Støre varvat flödena.

Konceptet är enkelt. Löst mallat på välkända Youtube-formatet ”20 vs 1” från kanalen Jubilee får partiledarna från Stortinget möta unga väljare.

På bara ett dygn hade nära en kvarts miljon sett statsministern bli uppläxad om matpriserna av Gyda Oddekalv, Tiktok-profil och partiledare för direktdemokratiförespråkarna Generasjonspartiet.

Klippet där Støre med avmätt ansiktsuttryck lyssnar till hennes fem minuter långa utläggning om att staten, inte matvarujättarna, tjänar mest på de höga priserna på avokado blev snabbt upplockat av gammelmedia.

Gör saker killar gillar

Att politikerna söker sig till sociala medie-profiler i samband med valrörelse är förstås inget nytt. I Sverige intervjuade influencern Margaux Dietz partiledarna redan inför valet 2018.

Det som fått norska debattörer att politikerna gästar just Gutta inför valet 8 september handlar inte om mediet i sig, utan vilka Gutta är.

Oskar Westerlin, Snorre Klanderud, Henrik Viken och Sebastian Brevik startade bolaget Gutta Sprut AS för ett drygt år sedan. Då var samtliga redan etablerade kreatörer, med stora konton på Tiktok, Snapchat och Instagram.

Ämnena som de intresserar sig för kan översiktligt sammanfattas ungefär så här: brudar, träning, pengar.

Precis som fördomen om unga män i samtiden gillar de självoptimering och krypto, men framför allt fyller de sina flöden med trams.

På Guttas Youtube kan man se videor med rubriker som ”Gissa bögen”, ”Gissa vem som är nykter” och ”Vem har bäst game?”. Passar inte det finns ett test av de fyra entreprenörernas sädkvalitet: ”Sanningens runk”.

Man blir, onekligen, nyfiken.

Ragebaits och misogyni

Kritikerna menar att det Gutta sysslar med är ragebait, och att de i jakten på lols kastar kvinnor, invandrare och hbtqi-personer under bussen.

Ytterligare andra kopplar deras popularitet till manosfären, och nämner dem i samma mening som Donald Trump och Andrew Tate.

Tuffast hittills har Rädda barnens ungdomsorganisation Press varit, när de i vintras gav Gutta ”Årets Gullbarbie”, en utmärkelse som tilldelas aktörer som skapar otrygga rum för barn och unga på internet.

I motiveringen står att ”nästan varje video” som gruppen producerar innehåller något kritikvärdigt.

Att Stortingets partiledare ställt sig i kö för att få gästa Guttas studio skiljer sig alltså ganska kraftigt från när Margaux och senare även Therese Lindgren bjöd in politiker i svenska valrörelsen.

Nog för att många tyckte att programmen var pinsamma och höll låg nivå. Men här medverkar alltså partiledarna i en kanal som brett kallats både farlig och osund. Den närmaste jämförelsen med Sverige man kan göra, är om våra politiker plötsligt skulle sätta sig och snacka invandring med Piewdiepie.

Desperat jakt på unga män

Att det ändå är möjligt, beror förstås på det klassiska valrörelsetemat: Jakten på de unga väljarna. År 2025 kommer det med en twist: Jakten på de unga männen.

Precis som i Sverige rör sig killarna i Norge åt höger. Men om Sverigedemokraterna fångar dem här, står populistiska Fremskrittspartiet redo med öppna armar där. Enligt en mätning från NRK i juni tänkte 39,4 procent av männen i åldern 17 till 25 år rösta på Frp.

Med deras stöd ser partiledaren Sylvi Listhaug nu ut som en trovärdig statsministerkandidat. Opinionsmätningarna pekar mot att valet blir oerhört jämnt, och då kan de unga männens röster bli tungan på vågen.

Gutta har en direkt kanal till dem. Att riskera arga debattartiklar om att ha medverkat till grabbigt trams blir alltså för partiledarna ett ganska litet pris att betala.

Gutta kan i sin tur luta sig tillbaka och se det egna varumärket växa i värde.

Tidigare har de haft svårt att få sponsorer. Det lär det bli ändring på nu.