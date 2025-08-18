Artikeln i korthet Norge planerar att höja pensionsåldern från 67 år och inför en ny lägsta ålder för statlig pension på 63 år, med ytterligare justeringar för framtida generationer.

Fackföreningen LO kräver ett slitage-tillägg för dem med låga löner som har haft ett hårt arbetsliv, då forskning visar att många inom arbetaryrken antingen är utslitna eller döda vid 67.

I Sverige har det funnits liknande förslag för att stödja utslitna arbetare, men det har aldrig genomförts. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Även Norge är på väg att höja pensionsåldern, som i dag ligger på 67 år för full pension. För ett år sedan beslutade politikerna om att den lägsta åldern för att ta ut statlig pension ska höjas från 62 till 63 år och gradvis fortsätta stiga för dem födda senare.

Även pensionsåldern för full pension kommer att höjas.



Men i gengäld har norska LO krävt att de som haft ett långt och tungt arbetsliv ska få ett slitage-tillägg, eller ”slitertillegg” som det heter på norska. Det skriver den norska fackförbundstidningen Frifagbevegelse.

Utslitna eller döda vid 67

Forskning från Frisch center för socioekonomisk forskning i Norge har visat att vissa yrken sliter mer på de anställda än andra. En studie visade att 40 procent av de som jobbat inom vården, förskolan, i kök butik och med städning antingen dött eller förlorat arbetsförmågan innan de nått pensionsåldern 67 år.

Av akademikerna var motsvarande siffra 20 procent, skriver tidningen.

Tanken är att de som går i pension i förtid och har haft låg lön ska kunna få ta del av den – livet ut. Kravet ska också vara att man varit inskriven i den norska socialförsäkringen i minst 40 år.

Den som tar ut pension fem år före pensionsåldern får fullt belopp, drygt 26 000 svenska kronor om året, livet ut. Går man något år senare får man en mindre andel av bonusen.



Modellen utgår från ett liknande tillägg för utslitna som redan i dag finns i den kollektivavtalade tjänstepensionen i Norge.

Bättre höja garantipensionen

Håkan Svärdman, pensionsexpert på svenska Folksam, välkomnar det norska försöket att skapa ett mer rättvist pensionssystem.

– De har uppmärksammat de problem vi också brottas med – att de som slitit under ett långt arbetsliv straffas med en låg pension för att de tvingas sluta tidigare på grund av hälsoskäl.



Håkan Svärdman tycker dock att det norska förslaget är för komplicerat och inte så träffsäkert. Då är det bättre att höja arbetarnas pensioner på andra sätt.

Till exempel genom att kräva att arbetsgivarna betalar in mer till pensionssystemet, och modernisera garantipensionen så att bara de som jobbat får rätt till den, och därmed en högre garantipension.



– Och så borde man ta bort straffbeskattningen för dem som går i pension tidigare.

Svenskt förslag skrotades

I Sverige har det funnits liknande idéer som i Norge, om att ge utslitna en bättre pension, men det har aldrig blivit verklighet.

2019 kom riksdagens pensionsgrupp överens om att de som jobbat minst 44 år skulle kunna få garantipension ett år tidigare.

Men kritiker menade att det skulle bli för krångligt att genomföra och förslaget hamnade i papperskorgen.

Den norska regeringen siktar på att ha ett färdigt förslag klart i september som stortinget, den norska riksdagen, kan rösta om. Enligt Frifagbevegelse har alla partier utom det högernationalistiska

Fremskrittspartiet och partiet Rødt på vänsterkanten, ställt sig bakom den extra pensionen till utslitna.

Inför beslutet att höja pensionsåldern i Sverige krävde LO att arbetsmiljön i så fall också måste förbättras i tunga yrken. Men så har det inte blivit.



– Det känns som att vi var nyttiga idioter, sade LO:s dåvarande ordförande Susanna Gideonsson till tidningen Kommunalarbetaren 2020.

LO-krav i höst

LO har ännu inte analyserat det norska slitage-tillägget, men förste vice ordförande Louise Olsson säger att det svenska pensionssystemet behöver bli mer rättvist.

– Vi behöver bli kompenserade för den höjda pensionsåldern. Något måste göras för de som inte orkar jobba så länge. Att som politikerna tro att man kan skola om sig på ålderns höst när man är utsliten är en ekvation som inte går ihop.



LO kommer presentera ett konkret förslag under hösten, säger hon.



Varför ställde ni inte krav innan pensionsåldern höjdes, som i Norge?



­– I Sverige har vi ett pensionssystem där riksdagens pensionsgrupp fattar beslut som alla partier måste vara överens om. Då är det väldigt svårt att göra ändringar i den här typen av frågor. Men kanske har vi inte varit tillräckligt tuffa och det är därför vi kommer med förslag i höst.

Louise Olsson understryker att LO inte har ställt sig bakom de höjda åldersgränserna i pensionssystemet.



– LO:s krav har varit, och är fortsatt, att höjda åldersgränser måste föregås av andra förändringar, till exempel bättre arbetsmiljöförhållanden, bättre möjligheter till omställning och högre avgift till inkomstpensionen.