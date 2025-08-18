Man död efter arbetsolycka på sexhjuling

I torsdags välte en sexhjuling som två män färdades på i fjällen. Olycksplatsen gick inte att nå med bil så fjällräddare och en helikopter skickades till platsen.

Under fredagen meddelade polisen att den ena mannen hade avlidit i samband med olyckan. Mannens anhöriga är underrättade.

Till sjukhus i Norge

Den andra fördes med helikopter till sjukhus i Norge och uppges vara allvarligt skadad.

De båda männen, som var i 25-årsåldern, var på väg till arbete när olyckan inträffade och polisen utreder den därför som ett arbetsmiljöbrott. Rubriceringen är vållande till kroppsskada och vållande till annans död i samband med arbetsolycka.

Polisen skriver på sin hemsida att en anmälan är upprättad och arbetsgivarens ansvar kommer att utredas