Man död efter arbetsolycka på sexhjuling
Ett terränggående fordon med två personer välte i fjällen i Storumans kommun när de var på väg ut på jobb. Den ena mannen omkom vid olyckan och den andra blev allvarligt skadad. Händelsen utreds som arbetsmiljöbrott.
I torsdags välte en sexhjuling som två män färdades på i fjällen. Olycksplatsen gick inte att nå med bil så fjällräddare och en helikopter skickades till platsen.
Under fredagen meddelade polisen att den ena mannen hade avlidit i samband med olyckan. Mannens anhöriga är underrättade.
Till sjukhus i Norge
Den andra fördes med helikopter till sjukhus i Norge och uppges vara allvarligt skadad.
De båda männen, som var i 25-årsåldern, var på väg till arbete när olyckan inträffade och polisen utreder den därför som ett arbetsmiljöbrott. Rubriceringen är vållande till kroppsskada och vållande till annans död i samband med arbetsolycka.
Polisen skriver på sin hemsida att en anmälan är upprättad och arbetsgivarens ansvar kommer att utredas