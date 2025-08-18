Jobbministern går emot Tidö-avtalet om arbetskraftsinvandring: ”Inte bra för Sverige”
Arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) vill inte höja lönekraven för arbetskraftsinvandrare, något som regeringen och Sverigedemokraterna kommit överens om. Det säger han i en intervju med Dagens Nyheter.
I Tidö-avtalet är regeringspartierna och Sverigedemokraterna överens om att höja kraven på hur mycket man måste tjäna för att få ett arbetstillstånd. Det handlar om personer som kommer från länder utanför EU och ska jobba i Sverige.
Tidigare räckte det med en lön på omkring 13 000 kronor i månaden. Men nyligen höjde regeringen kravet och nu måste man tjäna minst 80 procent av medianlönen i Sverige, motsvarande strax under 30 000 kronor i månaden.
Nya kravet: 37 100 kronor i månaden
Målet är ett krav på 100 procent av medianlönen, som för tillfället är 37 100 kronor i månaden. Men nu sätter sig alltså Liberalerna på tvären.
– Vi är på väg att införa saker som inte är bra för Sverige, säger nytillträdde arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) till DN.
– Företagen och offentliga arbetsgivare har varit väldigt tydliga med vilka konsekvenser de ser om vi går vidare och tar det här nästa steget. Därför tycker vi att det är dags att dra i handbromsen och inte gå vidare.
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tagit fram en lista på 152 bristyrken som ska undantas från lönekraven, något Arbetet tidigare skrivit om.
Men det är ingen vidare idé enligt Johan Britz.
– Har man en lista på 152 undantag så kommer det ju bli massa gränsdragningsproblem. Det kommer hela tiden att vara yrken som åker in och ut vilket förstås skapar en stor osäkerhet för arbetsgivarna, säger han till DN.
Riskerar att splittra Tidösamarbetet
På frågan om hans utspel riskerar att skapa splittringar inom Tidösamarbetet svarar Johan Britz ja.
– Men jag tycker att det är viktigt att varje parti för sig men också gemensamt för en diskussion hela tiden om vad som är rätt politik för Sverige. Jag är rädd att Sverigedemokraterna har landat i en ideologisk låsning här.