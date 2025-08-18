Artikeln i korthet Regeringen har höjt kraven på inkomster för arbetstillstånd för personer utanför EU, där kravet nu ligger på minst 80 procent av medianlönen, vilket är strax under 30 000 kronor i månaden.

Liberalerna motsätter sig en plan att höja kraven ytterligare, till 100 procent av medianlönen, med argument om att arbetskraftsinvandring måste vara fördelaktig för Sverige och att det kan skapa problem med gränsdragning om undantag listas.

Johan Britz från Liberalerna tror att detta kan leda till splittring inom Tidösamarbetet men betonar vikten av löpande diskussion om rätt politik. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

I Tidö-avtalet är regeringspartierna och Sverigedemokraterna överens om att höja kraven på hur mycket man måste tjäna för att få ett arbetstillstånd. Det handlar om personer som kommer från länder utanför EU och ska jobba i Sverige.

Tidigare räckte det med en lön på omkring 13 000 kronor i månaden. Men nyligen höjde regeringen kravet och nu måste man tjäna minst 80 procent av medianlönen i Sverige, motsvarande strax under 30 000 kronor i månaden.

Arbetsmarknadsminister Johan Britz (L).

Nya kravet: 37 100 kronor i månaden

Målet är ett krav på 100 procent av medianlönen, som för tillfället är 37 100 kronor i månaden. Men nu sätter sig alltså Liberalerna på tvären.

– Vi är på väg att införa saker som inte är bra för Sverige, säger nytillträdde arbetsmarknadsminister Johan Britz (L) till DN.

– Företagen och offentliga arbetsgivare har varit väldigt tydliga med vilka konsekvenser de ser om vi går vidare och tar det här nästa steget. Därför tycker vi att det är dags att dra i handbromsen och inte gå vidare.

Migrationsverket och Arbetsförmedlingen har tagit fram en lista på 152 bristyrken som ska undantas från lönekraven, något Arbetet tidigare skrivit om.

Men det är ingen vidare idé enligt Johan Britz.

– Har man en lista på 152 undantag så kommer det ju bli massa gränsdragningsproblem. Det kommer hela tiden att vara yrken som åker in och ut vilket förstås skapar en stor osäkerhet för arbetsgivarna, säger han till DN.

Riskerar att splittra Tidösamarbetet

På frågan om hans utspel riskerar att skapa splittringar inom Tidösamarbetet svarar Johan Britz ja.

– Men jag tycker att det är viktigt att varje parti för sig men också gemensamt för en diskussion hela tiden om vad som är rätt politik för Sverige. Jag är rädd att Sverigedemokraterna har landat i en ideologisk låsning här.