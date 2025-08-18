Magnus Haglund, kommundirektör i Örnsköldsvik, kommenterar polisens beslut till tidningen:

– Jag tycker att det är både märkligt och felaktigt. Regeringen har varit tydlig med att välfärdsbrott ska prioriteras, det är ju människors inbetalda skatter vi pratar om, och här väljer polisen att inte ens göra en förundersökning, eller för den skull prata med oss som målsägande.

Magnus Haglund, Örnsköldsviks kommun.

Kommunen stannar inte med att enbart uttala sig.

– Vi har för bara några dagar sedan begärt en överprövning av åklagare, samt lämnat in en ny anmälan till Ekobrottsmyndigheten, förklarar Magnus Haglund.

Anklagade Bravida för nio miljoner i överdebitering

Örnsköldsviks kommun polisanmälde i maj i år Bravida och anklagade bolaget för att ha överdebiterat kommunen och kommunala bolag till ett sammanlagt värde av närmare nio miljoner kronor.

Det rörde bland annat felaktig timpenning, kostnader för material och reskostnader. Kommunen valde även att bryta samtliga avtal med Bravida.

Det var efter att en revisionsfirma genomfört en granskning av 500 fakturor från Bravida ställda till Örnsköldsviks kommun under åren 2022 och framåt som kommunen valde att polisanmäla bolaget.

Totalt hade Bravida fakturerat kommunen för omkring 90 miljoner kronor under tidsperioden. En tiondel av det fakturerade misstänktes alltså vara felaktigt.

Ingen förundersökning

Två månader senare, i juli, meddelades att polisen valt att inte inleda någon förundersökning mot Bravida.

”Beslutet från polisen var väntat. Vi har en dialog med kunden och ser fram emot att fortsätta den. Som tidigare kommunicerats, beklagar vi att vi har tvingats ta denna dialog offentligt”, kommenterade Bravidas kommunikationschef Liselotte Stray det hela i ett pressmeddelande.

Men Örnsköldsviks kommun anser alltså att polisens agerande är felaktigt och begär överprövning av beslutet, samt lämnar in en ny anmälan. För att säkerställa att inte behöva polisanmäla ytterligare entreprenörer har kommunens rutiner enligt Magnus Haglund stramats åt.

– Vi har stramat upp våra rutiner, samt anställt två avtalscontrollers just för att bättre kunna följa avtalsefterlevnaden. Man hade ju önskat att detta inte behövdes, men det verkar inte så.