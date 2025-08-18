I Sverige måste man få säga: ”Polis, polis potatisgris”

Den 2 juli i år trädde en ny lag i kraft, förolämpning mot tjänsteman. Nu kan du alltså bli lagförd för att ha sagt: ”Polis, polis potatisgris” eller ”snutfitta” till en polis.

Är det något man borde säga till en polis?

Kanske inte.

Kan det ändå vara befogat att gorma ur sig okvädningsord?

Ja, möjligtvis.

Den nya lagen omfattar inte bara poliser. Exempelvis socialsekreterare och lärare ska också kunna anmäla.

Skapar maktobalans

Hursomhelst. Första månaden upprättades 173 anmälningar av förolämpningar mot poliser.

Huruvida det är rimligt att polisen lägger resurser på att utreda att någon kallat en polis för ”bög” eller ”fitta” kan väl diskuteras.

Lagen som sådan är egentligen inte ny. 1976 avskaffades lagen ”missfirmelse mot tjänsteman”.

Och det kan vara på sin plats att påminna om varför den avskaffades för 50 år sedan.

Tryck- och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke skrev följande i Expressen om den utredning som då låg till grund för avskaffandet.

”En bestämmelse skulle riskera att inkräkta ‘på den rätt till fri kritik av bland annat myndigheter som så starkt hävdas – och utövas – i den allmänna debatten’ menade utredaren och ‘snarare försvaga än stärka förtroendet för den myndighet som varit utsatt för ryktesspridningen.’”

Alltså: lagar som dessa skapar en maktobalans mellan stat och medborgare som i grunden är ganska osund.

Och det finns fler som reagerat på den nya lagen.

Att häckla är demokrati

Advokaten Peter Hellman skriver i Altinget att möjligheten att förolämpa makthavare är en avgörande och betydande del i demokratin.

”Själva demokratiseringen av Sverige handlade inte bara om rösträtt, den handlade också om rätten att häckla; om rätten till yttrandefrihet”, skriver han.

Även Tormod Johansen, docent i offentlig rätt vid Göteborgs universitet, menar att den nya lagen är ett hot mot yttrandefriheten.

Och vår allas Leif GW Persson röt ifrån i SVT:s Veckans brott:

– Snart finns det ingenting av mänskligt liv som inte är straffbelagt. Vi behöver inte ens oroa oss för att hamna i en diktatur för den har vi så att säga själva skapat åt oss.

Men. Framförallt: vi ska inte glömma vad det är för gäng som återinför den här lagen.

Tidölaget gillar inte yttrandefrihet

Regeringen älskar ingrepp i yttrandefriheten.

I våras kom ”Vandelsutredningen”. Regeringens egen utredare varnade och sa, i sann demokratisk anda, att man bör ”vakta sin tunga”.

Vi ska inte tro annat än att den nya lagen om förolämpning mot tjänsteman handlar om att vi ska buga för makten och knipa igen kakhålet. Vara makten till lags vid varje givet tillfälle.

Tyvärr är det så att den med makt tyvärr måste kunna ta att det finns en risk att bli förolämpad. Även om den kanske inte borde behöva ta det.

Och för tydlighetens skulle kanske det är bäst att klargöra att du idag inte får hota eller hata en tjänsteman.

Vill lagstifta fram respekt

Men de älskar inte bara ingrepp i yttrandefriheten. De tror också att man kan lagstifta fram respekt för dem.

Helst ska vi nog vara rädda. I deras värld ska vi bara traska runt som en skock får. Det är så de ser på makt.

För enligt dem är aktivister som protesterar mot regeringens klimatpolitik terrorister. Demonstranter mot ett pågående folkmord likaså.

Visitationszoner ska upprättas så att vissa människor inte ska kunna röra sig fritt. Polisen ska få använda AI-kameror för att skanna av stora folkmassor.

Förolämpning mot tjänsteman är bara ännu ett led i deras syn på relationen mellan stat och medborgare. Ingen kritik ska vädras.

Och sakta lagstiftar man bort rätten att yttra sig.