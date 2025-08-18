Då sker flest olyckor i branschen

Energiföretagens Christer Gruber, sakkunnig inom EBR, presenterade under Elfacksmässan i Göteborg statistik om olyckor i el-branschen.

– Det vanligaste är att man halkar på en isfläck, en tisdag i januari klockan 10. Det är den vanligaste olyckan i vår bransch. Vis av den statistiken skulle man ju kunna stänga den där dagen, skojar Christer Gruber.

Statistiken är tagen från ENIA-systemet, ett verktyg som företag i branschen använder för att bland annat rapportera in olyckor.

Samarbete mellan fack och arbetsgivare

Verktyget är utvecklat i samarbete mellan AFA Försäkring, Svenskt Näringsliv, LO, PTK och flera branscher för att förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro.

Via en app kan man enkelt rapportera in avvikelser och risker på arbetsplatserna, som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.