Då sker flest olyckor i branschen
Kan du gissa vilken den vanligaste olyckan i branschen är och när den inträffar?
Energiföretagens Christer Gruber, sakkunnig inom EBR, presenterade under Elfacksmässan i Göteborg statistik om olyckor i el-branschen.
– Det vanligaste är att man halkar på en isfläck, en tisdag i januari klockan 10. Det är den vanligaste olyckan i vår bransch. Vis av den statistiken skulle man ju kunna stänga den där dagen, skojar Christer Gruber.
Statistiken är tagen från ENIA-systemet, ett verktyg som företag i branschen använder för att bland annat rapportera in olyckor.
Samarbete mellan fack och arbetsgivare
Verktyget är utvecklat i samarbete mellan AFA Försäkring, Svenskt Näringsliv, LO, PTK och flera branscher för att förebygga arbetsskador och sjukfrånvaro.
Via en app kan man enkelt rapportera in avvikelser och risker på arbetsplatserna, som ett stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.