Artikeln i korthet Frisörer har rätt till hälsoundersökningar vart tredje år enligt kollektivavtalet, men bara 22 procent har fått erbjudandet under de senaste tre åren.

”Vi misstänkte att det var få, men inte att det var så illa” säger Handels.

Olika kemikalier, vatten, handskar som kan ge eksem, stress och stående arbete. Att jobba som frisör kan var slitsamt och innebära risker för hälsan.

Sedan fem år tillbaka har därför alla anställda frisörer rätt till en hälsoundersökning vart tredje år, enligt kollektivavtalet.

Men i verkligheten är det bara ett fåtal som faktiskt erbjudits kontroller.

Enligt en undersökning fackförbundet Handels låtit Novus göra bland fackets medlemmar hade bara lite mer än var femte frisör, 22 procent, fått ett erbjudande om hälsoundersökning av sin arbetsgivare under de senaste tre åren.

– Det är skrämmande. Vi misstänkte att det var få, men inte att det var så illa, säger Lena Åkesson, ombudsman på Handels med ansvar för frisöravtalet.

Okunskap bakom bristen på hälsokontroll

Att inte fler får sin hälsa kontrollerad tror hon främst beror på okunskap, att varken arbetsgivare eller anställda har koll på reglerna om undersökningarna.

– Det andra alternativet skulle vara att de struntar i reglerna för att spara pengar, men jag tror verkligen att det mest är okunskap.

Enligt en annan medlemsundersökning som Handels genomförde 2024 hade något fler, 36 procent av frisörerna blivit erbjudna hälsoundersökning någon gång under alla år de arbetat som frisör.

Många av dem som hade fått erbjudandet hade dock tackat nej, oftast för att tiden inte passade.

Lena Åkesson säger att kunskapen om vilka rättigheter kollektivavtalet ger de anställda behöver bli bättre.

Även barerare ska få hälsoundersökning

Alla som jobbat som frisör i tre år ska erbjudas hälsokontroll. De ska sedan få en ny kontroll var tredje år. Det spelar ingen roll om man bytt arbetsgivare under tiden.

Nytt för i år är att även barberare ska få samma erbjudande.

Lena Åkesson tycker att alla frisörer och barberare bör gå på de kontroller som erbjuds.

Det handlar om att hålla sig frisk och att inte drabbas av hälsoproblem på grund av arbetet. Hon betonar att hälsokontrollen är en förmån man har rätt till som anställd.

– Om man inte har fått något erbjudande tycker jag att man ska ta upp det med sin arbetsgivare. Man kan också få stöd av facket, säger Lena Åkesson.