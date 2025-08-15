Artikeln i korthet Hemtjänsten i Båstads kommun har upplevt ökad stress och trötthet bland personalen sedan schemaläggningen blev allt mer pressad. Det innebär att de inte hinner förflytta sig mellan olika äldre.

Undersköterskan Jeanette Friman har anmält den tajta restiden till Arbetsmiljöverket, vilket lett till att myndigheten nu kräver att scheman anpassas bättre efter verkliga restider.

Jeanette Friman ser positivt på att restiderna ska ses över, men uttrycker att hon snart kommer att utbilda sig till ett annat yrke.

När hemtjänsten i Båstads kommun lät det digitala planeringsverktyget Lifecare ta fram personalens scheman ökade stressen. Flera känner sig trötta och har fått sömnsvårigheter, en behövde uppsöka läkarvård, enligt undersköterskan Jeanette Friman.

Hon och hennes kollegor har sagt till sina chefer att de inte har tillräckligt med tid för att åka från en av de äldre till en annan. Systemet bryr sig inte om vädret eller om det uppstår till exempel bilköer.

– Alla är helt slutkörda. Vissa dagar hinner man inte gå på toaletten eller ta ut sin rast över huvud taget. Till slut fungerar inte huvudet eller kroppen längre, säger Jeanette Friman, som även är skyddsombud för facket Kommunal.

Myndighetens svar

Till slut skrev hon en anmälan om alldeles för tajta scheman och restider till Arbetsmiljöverket. I slutet av juli kom svaret från myndigheten: tiderna i schemat ska stämma överens med hur mycket tid som faktiskt behövs för att förflytta sig.

Nu ska chefer och facket se över restiderna tillsammans. Ett exempel är att undersöka om personalen kan göra flera hemtjänstbesök i samma område istället för att åka fram och tillbaka, enligt Anna-Lena Morken, enhetschef i Båstads kommun.

Dock håller hon inte med om att de anställda inte har tid för att ta ut sin rast. I själva verket har det endast hänt vid enstaka tillfällen, menar hon. Dessutom har man redan utökat restiden vid två tillfällen, tillägger hon.

– Om man inte tycker att restiden räcker för vissa besök får man ta kontakt med oss så utökar vi den. Sådant här är ett ständigt arbete, men man måste också ta hänsyn till våra omsorgstagares önskemål om tider och när de till exempel får sin medicin, säger Anna-Lena Morken.

”Förut kunde man sätta sig ner”

Jeanette Friman är glad att restiden ska ses över i samverkan med facket. Men hon tillägger att det är för tidigt för att veta vad det innebär för personalen. Om ett par månader börjar hon att utbilda sig till ett annat yrke.

– För ett par år sedan kunde man sätta sig ner med vissa vårdtagare medan de åt frukost. Det gick att dricka en kopp kaffe och få den där lilla pausen i arbetet. Det blev en annan gemenskap. Vi har inte alls den möjligheten i dag. Det saknar jag, säger hon.