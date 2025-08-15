Så fastslogs domen: 3-procentig inflation i juli vilket innebär ett missat inflationsmål med en hel procentenhet. Det ljus som både finansminister Elisabeth Svantesson och statsminister Ulf Kristersson talat sig varma om syns inte till.

Å ena sidan är Sverige fattigare. Fler människor har det kämpigt med privatekonomin, fler går utan arbete och BNP sjunker. Det som kallades för kris verkar nu snarare vara det nya normala.

Finns ingen plan

Å andra sidan ägnar vi oss åt massa kostnadsdrivande saker som driver inflationen – eller?

Tja, till viss del stämmer det väl. En del av de inflationsdrivande inköpen är tätt sammankopplade till semester-unn. Fler svenskar åker på utlandssemestrar och pungar upp tusentals kronor på semesteraktiviteter. Rimligt att vilja fly vardagen i tider som dessa.

Och så var det det här med livsmedel. Det är fortsatt dyrt att handla. Varor som läsk och choklad är jättejättedyra.

Men Sverige mår inte bra – och det finns ingen plan för att göra något åt det. Arbetsmarknadsministern (den tredje i ordningen denna mandatperiod…) verkar inte särskilt angelägen att skapa jobb.

Skit i höjda hyror

Kostnadskris och rekorddyr mat? Finansministern tog ett litet snack med matjättarna på finansdepartementet. Efteråt postade ministerns tjänstemän en mysbild på dem ihop på Instagram. Noll effekt.

Höjda hyror som största pådrivningseffekt? Skit i det! Regeringspartierna driver politik för att slopa hyresregleringen helt. Säkert kanon för inflationen.

Och i varenda nyhetsrapportering pratas det om räntan. Vad ska hända med räntan, med lånen? Som om inte de höjda hyrorna är ett problem. Som att matjättarnas nu bekräftade tokgiriga höjningar inte spelar roll. Som att regeringens passivitet inte är ett problem.

”Tänk positivt”

Som att sysselsättningsgrad, sänkt skatt för de allra rikaste och skenande bostadspriser inte spelar någon som helst roll för Sverige. Som att det vore den enda insatsen som spelar roll.

Finansminister Elisabeth Svantesson säger samma sak varje gång. Ha tålamod, inflationen måste ner först. Vi ser ljuset i tunneln. Tänk positivt! Mañana, mañana.

Men det är klart, det är ju bekvämt för den latmask som är vår finansminister. Beslutet att sänka räntan ligger bortom politikers makt.

Slut på semestern

Och kanske är det just därför fokus hamnar där. Tänk vad skönt att vara finansminister och ytterst ansvarig för Sveriges finanser, peka på att det allra viktigaste är att bekämpa inflationen och få ner räntan för att konstatera att det är bortom ens makt.

Man vill skrika: ”Vakna Svantesson, inflationen stiger igen!”

Nu har vi ju varit i den så kallade tunneln lite väl länge och ingenting händer eller förändras. Tvärtom cementeras en situation som allt fler märker av bara gynnar ett fåtal.

För många svenskar är semestern nu slut. Med treprocentig inflation borde rimligen även finansministerns semester vara det.