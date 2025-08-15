Facket: Swedish Match har betalt fel OB i åtta år – stämmer på miljonbelopp
Anställda på Swedish Match snusfabrik i Göteborg har inte fått den OB-ersättning som de har rätt till enligt kollektivavtalet. Det anser Livs som har stämt tobaksföretaget i Arbetsdomstolen.
Stämningsansökan skickades till Arbetsdomstolen i juli. Livs menar att drygt 140 anställda på fabrikens kvälls- och nattskift inte fått OB-tillägg utbetalt enligt gällande kollektivavtal mellan åren 2016 och 2024.
Trots förhandlingar mellan fack och arbetsgivare har man inte kunnat nå en lösning, och nu har Livs tagit Swedish Match till Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet.
Kort förklarat handlar tvisten om hur OB-tillägg ska betalas för dagar som ligger före helgdag.
Betala retroaktivt
Livs kräver bland annat att företaget retroaktivt ska betala de OB-tillägg som facket menar att de anställda gått miste om. Beloppen per person varierar, från drygt 550 kronor upp till knappt 13 000 kronor, enligt handlingar som skickats till domstolen.
3,5 miljoner
Dessutom yrkar Livs på skadestånd till varje berörd arbetstagare på 25 000 kronor – vilket sammanlagt motsvarar runt 3,5 miljoner kronor – samt att företaget ska betala skadestånd till förbundet på 150 000 kronor för kollektivavtalsbrott.
Robert Noord, kommunikationschef på Swedish Match, skriver i en kommentar till Mål och Medel att de blivit informerade om att en stämningsansökan har lämnats in.
”Vi inväntar för närvarande ytterligare information och har i nuläget inga ytterligare kommentarer”, skriver han.