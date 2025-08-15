Artikeln i korthet Livs har skickat en stämningsansökan till Arbetsdomstolen mot Swedish Match för att drygt 140 anställda inte fått OB-tillägg utbetalt enligt kollektivavtalet mellan 2016 och 2024.

Tvisten handlar om betalning av OB-tillägg för dagarna före helgdagar och Livs kräver retroaktiva betalningar som varierar mellan 550 och 13 000 kronor per anställd.

Förbundet yrkar även på skadestånd på totalt 3,5 miljoner kronor för de berörda arbetstagarna samt 150 000 kronor till sig själva för kollektivavtalsbrott. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Stämningsansökan skickades till Arbetsdomstolen i juli. Livs menar att drygt 140 anställda på fabrikens kvälls- och nattskift inte fått OB-tillägg utbetalt enligt gällande kollektivavtal mellan åren 2016 och 2024.

Trots förhandlingar mellan fack och arbetsgivare har man inte kunnat nå en lösning, och nu har Livs tagit Swedish Match till Arbetsdomstolen för brott mot kollektivavtalet.

Kort förklarat handlar tvisten om hur OB-tillägg ska betalas för dagar som ligger före helgdag.

Betala retroaktivt

Livs kräver bland annat att företaget retroaktivt ska betala de OB-tillägg som facket menar att de anställda gått miste om. Beloppen per person varierar, från drygt 550 kronor upp till knappt 13 000 kronor, enligt handlingar som skickats till domstolen.

3,5 miljoner

Dessutom yrkar Livs på skadestånd till varje berörd arbetstagare på 25 000 kronor – vilket sammanlagt motsvarar runt 3,5 miljoner kronor – samt att företaget ska betala skadestånd till förbundet på 150 000 kronor för kollektivavtalsbrott.

Robert Noord, kommunikationschef på Swedish Match, skriver i en kommentar till Mål och Medel att de blivit informerade om att en stämningsansökan har lämnats in.

”Vi inväntar för närvarande ytterligare information och har i nuläget inga ytterligare kommentarer”, skriver han.