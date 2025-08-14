Artikeln i korthet Region Västmanland publicerar nu alla löneuppgifter på sin webbplats för att öka transparensen och minska trycket på administrativ personal.

Det är också ett led i anpassningen till EU:s lönetransparensdirektiv, som främst syftar till att synliggöra löneskillnader mellan män och kvinnor

Det är också ett led i anpassningen till EU:s lönetransparensdirektiv, som främst syftar till att synliggöra löneskillnader mellan män och kvinnor

Uppgifter om lön är offentliga. Vem som helst kan kontakta en kommun eller en region och få ut anonymiserade uppgifter om alla anställdas löner. Region Västmanland har gått ett steg längre och lagt ut alla löneuppgifter på sin webbsida.

– Vi vill tillgängliggöra allmänna handlingar på ett bättre sätt än vi gjort tidigare. Vi har hundratals förfrågningar varje år kopplade till utlämning av löneuppgifter så det är också ett sätt att minska trycket på vår administrativa personal, säger Region Västmanlands HR-direktör Annika Tjernström.

Ett annat skäl är EU:s så kallade lönetransparensdirektiv, som ska börja tillämpas i Sverige från och med nästa år. Direktivets regler syftar till att öka insynen i lönesättningen för anställda och arbetssökande.

– Vi vet inte vad direktivet kommer att innebära i detalj ännu. Men vi ser att öppna lönelistor är en tidig anpassning till införandet av lönetransparensdirektivet, säger Annika Tjernström.

EU:s lönetransparensdirektiv Direktivet kom 2023 och säger bland annat att anställda och arbetssökande ska ha rätt till information om sådant som ingångslön, lönekriterier, lönenivåer och löneutveckling.

Det innehåller också krav om att arbetsgivare rapporterar nyckeltal om löneskillnader mellan män och kvinnor. Huvudsyftet med direktivet är att synliggöra löneskillnader mellan könen.

Senast den 7 juni 2026 ska direktivet införlivas i medlemsstaternas regler och lagar.

I maj 2024 presenterades en utredning om hur direktivet kan genomföras i Sverige. Regeringen har ännu inte fattat beslut eller kommit med förslag om hur genomförandet av direktivet ska gå till.

Bra tycker Kommunal

Kommunal är positiva till att lönerna offentliggörs.

– Vi tror att det här kommer att öppna upp till diskussioner och att man pratar lön på arbetsplatserna. Det blir väldigt tydligt när man kan se allas löner på en klinik, säger Emilie Fröjd, ordförande i Kommunal Västmanlands regionsektion.

En snabb koll visar att lönespannet mellan den lägst betalda undersköterskan till den högst betalda undersköterskan i region Västmanland går från cirka 25 000 kronor till 42 000 kronor.

– Vi har några undersköterskor som är enhetschefer. Det är ingen vanlig undersköterska i vården som ligger på 42 000, säger Emilie Fröjd.

Löneuppgifterna uppdateras en gång i månaden. Det är excelfiler med tre olika nivåer, en sida där lönespridning per yrkesgrupp och medellöner framgår. Övriga två sidor innehåller samtliga löner, utan några namn, uppdelat per arbetsplats/klinik eller per yrkeskategori.