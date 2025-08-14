Här är regionen som lägger ut alla anställdas löner på nätet
Alla löner i Region Västmanland finns tillgängliga på deras hemsida från och med juni 2025. Facket hoppas att det ska leda till mer diskussioner om lön på arbetsplatserna.
Uppgifter om lön är offentliga. Vem som helst kan kontakta en kommun eller en region och få ut anonymiserade uppgifter om alla anställdas löner. Region Västmanland har gått ett steg längre och lagt ut alla löneuppgifter på sin webbsida.
– Vi vill tillgängliggöra allmänna handlingar på ett bättre sätt än vi gjort tidigare. Vi har hundratals förfrågningar varje år kopplade till utlämning av löneuppgifter så det är också ett sätt att minska trycket på vår administrativa personal, säger Region Västmanlands HR-direktör Annika Tjernström.
Ett annat skäl är EU:s så kallade lönetransparensdirektiv, som ska börja tillämpas i Sverige från och med nästa år. Direktivets regler syftar till att öka insynen i lönesättningen för anställda och arbetssökande.
– Vi vet inte vad direktivet kommer att innebära i detalj ännu. Men vi ser att öppna lönelistor är en tidig anpassning till införandet av lönetransparensdirektivet, säger Annika Tjernström.
Bra tycker Kommunal
Kommunal är positiva till att lönerna offentliggörs.
– Vi tror att det här kommer att öppna upp till diskussioner och att man pratar lön på arbetsplatserna. Det blir väldigt tydligt när man kan se allas löner på en klinik, säger Emilie Fröjd, ordförande i Kommunal Västmanlands regionsektion.
En snabb koll visar att lönespannet mellan den lägst betalda undersköterskan till den högst betalda undersköterskan i region Västmanland går från cirka 25 000 kronor till 42 000 kronor.
– Vi har några undersköterskor som är enhetschefer. Det är ingen vanlig undersköterska i vården som ligger på 42 000, säger Emilie Fröjd.
Löneuppgifterna uppdateras en gång i månaden. Det är excelfiler med tre olika nivåer, en sida där lönespridning per yrkesgrupp och medellöner framgår. Övriga två sidor innehåller samtliga löner, utan några namn, uppdelat per arbetsplats/klinik eller per yrkeskategori.