Byggarbetare knivhögg sin chef i ansiktet

Artikeln i korthet En byggnadsarbetare i 50-årsåldern angrep sin chef med kniv efter en konflikt om lön under bygget av ett Attefallshus i Solna.

Under tumultet blev även en praktikant knivhuggen när han försökte stoppa attacken.

Byggnadsarbetaren dömdes till nio års fängelse för mordförsök och misshandel samt utvisning. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Händelsen utspelade sig under bygget av ett Attefallshus i Solna utanför Stockholm i januari i år, skriver Byggnadsarbetaren.

Byggjobbaren, en man i 50-årsåldern, var upprörd över att han fått sin decemberlön för sent. Chefen – byggfirmans ägare – hävdade att den anställde i stället hade fått för mycket lön och krävde att han skulle betala tillbaka pengar till företaget.

Knivhögg chefen i ansiktet

Ett tumult uppstod och den anställde drog kniv. Han högg chefen i pannan, axeln, armarna och ryggen. På bygget fanns också en praktikant som gick emellan männen. Även han blev knivhuggen, i armen.

De båda offren har berättat i förhör att de fått fysiska och psykiska men av skadorna.

Nu döms byggnadsarbetaren till nio års fängelse för mordförsök och misshandel samt utvisning. I domen står att han var ”likgiltig inför om huggen skulle medföra att XX avled”.