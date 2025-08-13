”Sluta snacka ner oss undersköterskor, Vårdförbundet!”

Nog nu, Vårdförbundet! Undersköterskor i sjukvården förtjänar respekt, inte en nedvärderande ton.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande för Vårdförbundet, gick under sommaren ut i sina sociala medier med ett inlägg där hon starkt ifrågasätter undersköterskors roll och kompetens i samband med barnoperationer.

(texten fortsätter efter skärmdumpen)

Skärmdump från Sineva Ribeiros Instagram-konto.

Nedlåtande mot en hel yrkeskår

Hon hävdar att patientsäkerheten hotas när undersköterskor får ta mer ansvar. Ett påstående som vilar på en farlig retorik och en djupt nedlåtande syn på en hel yrkeskår.

Det är inte första gången Vårdförbundets ordförande offentligt uttrycker misstro mot undersköterskor, men nu måste det få ett slut.

(texten fortsätter efter skärmdumparna)

Skärmdump från Sineva Ribeiros Instagram-konto.

Skärmdump från Sineva Ribeiros Instagram-konto.

Vår kompetens underkänns

Att systematiskt underkänna undersköterskors kompetens, trots att vi varje dag axlar ansvar i livsavgörande situationer, skadar inte bara oss som yrkesutövare. Det skadar hela sjukvården.

Låt oss vara extremt tydliga: undersköterskor är inte ett hot mot patientsäkerheten, har aldrig varit och kommer inte att bli det! Vi är en grundpelare i svensk sjukvård.

Vi arbetar i operationssalar, på intensivvårdsavdelningar, i akutmottagningens triage och på vårdavdelningar där vi ofta är de mest erfarna i teamet. Vi introducerar nyanställda sjuksköterskor till den patientnära verkligheten, till den tekniska apparaturen, till såromläggningar, kateterisering, EKG, blodprover och mycket mer. I praktiken är det oftare vi som lär ut än som blir lärda.

Undersköterskor har inom ramen för utbildningen och kompetensen livsviktiga uppgifter i vårdteamet som inte kan eller ska nedvärderas. Vi är yrkesutbildade undersköterskor med stor erfarenhet, och vi gör skillnad varje dag och vi är stolta över det jobb vi gör.

Ribeiro skapar splittring

Sineva Ribeiros offentliga uttalanden underminerar förtroendet för undersköterskor och riskerar att skapa splittring mellan fackförbund som egentligen borde samarbeta för en bättre och tryggare sjukvård. Det här agerandet riskerar även att försvaga tilliten till Vårdförbundet, både bland medlemmar och samarbetspartners inom vården.

Det är djupt olyckligt. I stället för att förminska en stor grupp hårt arbetande kvinnor, undersköterskorna, borde vi fokusera på att bygga en starkare och mer hållbar sjukvård.

Tala med respekt, inte förakt

Sverige behöver fler undersköterskor, inte färre. Det behövs också satsningar på vidareutbildningar och specialistutbildningar för undersköterskor, så att vi ännu bättre kan möta vårdens komplexa utmaningar.

Vi undersköterskor vill vara och är en del av lösningen. Vi är stolta övar att vara undersköterskor och vill inte vara några ”light”-sjuksköterskor. Men vi kräver att vår erfarenhet och kompetens erkänns. Vi kräver att fackliga företrädare talar med respekt, inte förakt.

Det är nog nu, Vårdförbundet! Det här handlar inte om prestige. Det handlar om verkligheten i vården. Och där står undersköterskorna längst fram, varje dag.