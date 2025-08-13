Skånska orten där var fjärde barn växer upp i en skuldsatt familj
Drygt var fjärde barn. Så många av barnen i Perstorps kommun växer upp i en familj där minst en förälder har skulder hos Kronofogden.
I hela landet handlar det just nu om 189 000 barn – var elfte – som bor i hushåll där minst en förälder har så stora betalningsproblem att ärendet har gått till Kronofogden.
På tre år, från 2022 till 2025, har antalet ökat med 15 964 barn. Det en uppgång på drygt 9 procent, enligt färsk statistik från myndigheten.
– Man ska komma ihåg att det går ganska långt innan ärendet blir en fastställd skuld hos oss. Det är oftast efter flera betalningspåminnelser, inkassokrav och betalningsföreläggande, förklarar Helena Esscher, pressansvarig på Kronofogden.
Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora. Värst är läget i skånska Perstorp. Där gäller det över var fjärde barn, 25,3 procent.
Lomma, knappt tio mil därifrån, ligger lägst i landet. Där är andelen drabbade barn 2,1 procent.
I Sverige som helhet lever 8,8 procent av barnen med minst en förälder som har skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med år 2022, då rikssnittet låg på 7,9 procent.