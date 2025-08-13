Skånska orten där var fjärde barn växer upp i en skuldsatt familj

Artikeln i korthet Just nu lever cirka 189 000 barn i Sverige i hushåll med betalningsproblem, vilket motsvarar var elfte barn, och antalet har ökat med över 9 procent på tre år.

Det största problemet finns i Perstorp, där 25,3 procent av barnen påverkas av föräldrars skulder.

Rikssnittet visar att 8,8 procent av barnen har minst en förälder med skulder hos Kronofogden, en ökning från 7,9 procent 2022.

I hela landet handlar det just nu om 189 000 barn – var elfte – som bor i hushåll där minst en förälder har så stora betalningsproblem att ärendet har gått till Kronofogden.

På tre år, från 2022 till 2025, har antalet ökat med 15 964 barn. Det en uppgång på drygt 9 procent, enligt färsk statistik från myndigheten.

– Man ska komma ihåg att det går ganska långt innan ärendet blir en fastställd skuld hos oss. Det är oftast efter flera betalningspåminnelser, inkassokrav och betalningsföreläggande, förklarar Helena Esscher, pressansvarig på Kronofogden.

Skillnaderna mellan kommunerna är dock stora. Värst är läget i skånska Perstorp. Där gäller det över var fjärde barn, 25,3 procent.

Lomma, knappt tio mil därifrån, ligger lägst i landet. Där är andelen drabbade barn 2,1 procent.

I Sverige som helhet lever 8,8 procent av barnen med minst en förälder som har skulder hos Kronofogden. Det kan jämföras med år 2022, då rikssnittet låg på 7,9 procent.