Moderaternas inlägg på Instagram är fullt av jävelskap och fuffens

Nu är Moderaterna igång och slirar på sanningen igen.

I ett inlägg på Instagram har de lagt ut en bild med följande text:

”Det är inte rättvist att den ena familjen går till jobbet varje dag medan grannen lever på bidrag och får lika mycket pengar.”

Det finns en del att bena ut i det där inlägget.

För det första så är påståendet att man skulle få lika mycket pengar leva på bidrag som att arbeta minst sagt värt att ifrågasätta.

Vän av ordning undrar

Finanspolitiska rådet klargjorde förra sommaren att incitamenten för att ha ett jobb är långt mycket större än att inte ha ett.

Att dessutom bara stapla bidrag på varandra hursomhelst och därmed få ut mer pengar på det sättet än om man har ett vanligt jobb stämmer helt enkelt inte.

I texten under bilden skriver M att 1,2 miljoner människor i Sverige inte är självförsörjande.

”Nu återupprättar vi arbetslinjen!”, skriver man.

Vilken jävla arbetslinje? undrar kanske vän av ordning lite försynt.

Skyhög arbetslöshet

Arbetslösheten är skyhög. 8,7 procent. Det är den tredje högsta siffran i EU. Långt över EU-snittet på 5,9 procent.

Ungdomsarbetslösheten är även den hög. 23,7 procent. Nästan var fjärde ung person har alltså inte ett jobb att gå till.

Och vad har den M-ledda regeringen gjort för att få ordning på det här då?

Ja. Inte särskilt mycket. Man har mest kliat sig i huvudet, rullat tummarna och väntat på att det ska lösa sig själv.

Eller, man har ju såklart höjt gränsen för rotavdrag från 30 till 50 procent. Denna enorma stimulansåtgärd för den svenska byggbranschen.

Den har kanske inte gett svensk arbetsmarknad den där injektionen som regeringen hade hoppats på.

Slashasar och sjusovare

Alla som minns nog dessutom valrörelsen 2022 får kanske kalla kårar och tråkiga flashbacks. Kristerssons trixande och trollande med siffror fick honom att vräka ur sig att 700 000 invandrare inte kan försörja sig själv i en partiledardebatt.

Något som inte direkt stämde.

Det spelade mindre roll. För uttalandet och siffran satte sig.

Och det är samma metod och retorik som används nu.

Det handlar om att skapa en klyfta mellan alla slashasande sjusovare och alla de man menar går till arbetet varje dag. Något som den här regeringen påpekat flera gånger.

Men. Det finns mer jävelskap och fuffens att anmärka på i Moderaternas inlägg på Instagram.

Bland annat skryter de om att de arbetar med att få till ett bidragstak.

Detta för att få fler att vilja arbeta istället för att leva flådigt med alla sina feta bidragscash.

Strider mot FN:s barnkonvention

Vi kan väl slå ett litet getöga på det där bidragstaket också.

I våras stod en utredning klar.

För det första riskerar det att bryta mot FN:s barnkonvention. Det menar Maria Hemström Hemmingsson som utredde regeringens förslag om bidragstak.

Inte bara det. Förslaget skulle också slå hårt mot barnfamiljer som riskerar att få det ännu svårare att ställa mat på bordet, betala hyran och köpa kläder. Och så finns det såklart en ökad risk för segregation och kriminalitet.

I juni skickades förslaget tillbaka på remiss. Vi får väl se vad det landar i till slut.

Inlägget på Instagram är bara en försmak på vad som komma skall under valrörelsen 2026.

Tyvärr är det bara att stålsätta sig och vara vaksam.

För det är inte sista gången vi kommer se sånt här.