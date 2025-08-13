Kända hästprofilen misstänks ha våldtagit anställda

Artikeln i korthet Hästföretagaren i Ystad, känd från media, är anhållen och misstänkt för grov våldtäkt, misshandel och försök till grov våldtäkt som ska ha inträffat i hans hem.

Två tidigare anställda har polisanmält honom efter att de utsatts för brott, och utredningen har försenats då de lämnade landet efter att anmälan lämnas till polisen. Det finns även fler brottsoffer i utredningen.

Företagaren förnekar alla brott och tillgångar har frysts för att täcka eventuella skadestånd till målsägande. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Hästföretagaren i Ystad är bland annat känd från tv och annan media.

Redan förra sommaren polisanmälde två tidigare anställda hästföretagaren och berättade vad de hade blivit utsatta för i hästföretagarens hem.

Enligt tidningen Ystads Allehanda ska de anställda ha berättat att företagaren hällt ett vitt pulver i deras glas innan de brottsliga gärningarna begicks.

Mannen anhölls den 4 juni i år i sin frånvaro. Han greps några dagar senare.

Misstänks för grov våldtäkt och misshandel

Han häktades sedan med restriktioner eftersom åklagaren bedömt att det finns risk för att mannen ska undanröja bevis, försvåra utredningen på annat vis eller fortsätta i sin brottsliga verksamhet.

Hästföretagaren är på sannolika skäl misstänkt för grov våldtäkt och misshandel. Bägge brotten ska ha begåtts den 19-20 maj 2024 i hans hem.

Ingen av de anställda finns kvar i landet.

– Det är en av anledningarna till att förundersökningen tagit så lång tid. Vi har behövt höra dem i ett annat land, då krävs rättshjälp och sådant tenderar att dra ut på tiden, säger Peter Engström, kammaråklagare vid Södra Skånes åklagarkammaren, som leder förundersökningen.

Misstänks även för försök till grov våldtäkt

Han vill inte gå in på varför rubriceringen är grov våldtäkt med hänvisning till förundersökningssekretessen.

Hästföretagaren misstänks även för ett försök till grov våldtäkt som ska ha skett i hans hem den 9 maj 2025.

– Det är en annan målsäganden än de båda som stod bakom den ursprungliga polisanmälan. Målsäganden är inte anställd, men jag vill inte gå in på vilken roll den här personen har haft, säger Peter Engström.

Hoppas väcka åtal i oktober-november

Enligt dokument vid tingsrätten finns ytterligare två målsägande.

Kammaråklagare Peter Engström bedömer att utredningen är mer omfattande än en genomsnittlig sexualbrottsutredning. Av utredningstekniska skäl går han inte in på exakt hur många brottsoffer det rör sig om.

Åtal skulle från början vara väckt den 10 juli i år, men åtalstiden har redan förlängts två gånger. Först till den 7 augusti och sedan till den 4 september.

Peter Engström kan redan nu säga att datumet kommer att skjutas fram ytterligare.

Han bedömer att man hunnit lite mer än halvvägs i arbetet med utredningen.

– Min förhoppning är att vi ska kunna fatta beslut i åtalsfrågan eller i alla fall att utredningen ska vara klar någon gång i oktober-november, säger han.

Förnekar samtliga brott

Enligt hästföretagarens advokat Behrang Eslami, förnekar mannen samtliga brott han misstänks för.

– Men jag är på grund av förundersökningssekretess förhindrad att utveckla hans inställning, säger han.

Tingsrätten har tidigare beslutat att frysa så mycket av hästföretagarens tillgångar att det täcker målsägarnas skadeståndskrav på 476 500 kronor.