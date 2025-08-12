Det här är andra delen i serien Timmerfolk, som är inspirerad av din egen släkts historia. Varför ville du skriva om den?

– Jag har funderat mycket över hur livet var för mina äldre släktingar, så när jag fick veta att min mormor jobbat som kocka i en skogshuggarkoja i Västerbotten väcktes en nyfikenhet i mig. Dessutom är kockayrket en bortglömd kvinnohistoria som det inte skrivits så mycket om.

Vem var din mormor?

– Hon föddes 1924 och växte upp i en liten by mellan Skellefteå och Piteå. Hon fick bara gå sex år i skolan och började jobba som hembiträde när hon var tretton år. När hon gifte sig med min morfar slog de sig ner i Bastuträsk, där min mamma är uppvuxen.

Vad betydde kockorna för skogsbruket i Sverige?

– Kockorna var en viktig del i att skogsbruket effektiviserades, eftersom männen behövde rejäl och bra mat för att orka arbeta i skogen. Men kockorna bidrog också till en härlig kamratskap, kvinnorna var en självklar del i huggarlaget och bemöttes med stor respekt.

När och hur skriver du som bäst?

– När jag bestämmer mig för att skriva! Skämt åsido så har jag aldrig lidit av skrivkramp, däremot kan jag behöva gå en kort promenad för att komma in i rätt stämning innan jag sätter mig vid tangenterna.