Man föll och skadades allvarligt – byggföretag struntade att utreda

Artikeln i korthet En man skadades allvarligt vid en arbetsplatsolycka på en bensinstation i Orminge när han föll från en betongvägg under lossning av betongelement.

Arbetsmiljöverket kräver att arbetsgivaren, det lettiska byggföretaget UPB, utreder orsakerna till olyckan för att förhindra framtida risker.

Det finns en historia av arbetsolyckor på UPB, inklusive en dödlig incident 2019, och facket har varit missnöjt med företagets bristande åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Denna sammanfattning har gjorts med stöd av AI och är kvalitetssäkrad av en redaktionell medarbetare. Läs vår AI-policy. Läs mer

Den 30 juni i år kallades polisen kallades till ett industriområde i Orminge utanför Stockholm, där en man hade ramlat ner från en betongvägg under ett arbetspass. Mannen skadades allvarligt. Enligt Arbetsmiljöverket ska olyckan ha skett i samband med lossning av betongelement på en lastbil.

Arbetsgivaren utredde inte olyckan

Samtidigt har arbetsgivaren inte utrett orsakerna till olyckan – vilket Arbetsmiljöverket nu kräver att företaget gör.

”Om ni inte utreder orsakerna till händelsen kanske ni inte uppmärksammar risker eller feltolkar orsakssamband. Det kan i sin tur leda till att ni inte vidtar tillräckliga åtgärder för att förebygga att liknande händelser inträffar”, skriver Arbetsmiljöverket i protokollet från deras senaste inspektion på arbetsplatsen.

Uppdaterade rutiner hos företaget

Den skadade mannen var anställd på UPB – ett lettiskt byggföretag med filialer i andra länder, bland annat i Sverige.

Uģis Grīnbergs sitter I UPBs styrelse. I ett mejl till Arbetet skriver han att deras utredning av olyckan snart är färdig och att de, efter händelsen, uppdaterat nödinstruktionerna för lossningsprodcedurer – som de också skickat ut till alla installationsteam.

Eftersom att utredningen fortfarande pågår kan han inte lämna ut detaljer kring olyckan, men skriver att den skadade medarbetaren varit erfaren och sedan länge anställd hos UPB. Han kommer, enligt Uģis Grīnbergs, att återhämta sig helt och hållet.

”Vi upprätthåller säkerheten genom regelbundna granskningar och både interna och externa utbildningar – av teoretiska och praktiska ämnen som första hjälpen, arbete på hög höjd och korrekt användning av personlig skyddsutrustning. På daglig basis gör vi riskbedömningar före arbetet, genomgångar på plats och kontinuerlig tillsyn” skriver Uģis Grīnbergs.

Facket: ”Inte helt nöjda”

Samtidigt är det inte första gången det sker en arbetsplatsolycka på företaget. Sedan 2019 har UPBs filial i Sverige rapporterat in sex olycksfall, två tillbud och ett dödsfall till Arbetsmiljöverket.

2019 dog en anställd på UPB efter att, utan sele, ha fallit från åttonde våningen på en byggnadsarbetsplats vid Karolinska sjukhuset i Solna.

Tomas Kullberg, ordförande för fackförbundet Byggnads Stockholm-Gotland, har han inte hört talas om händelsen i Orminge, men låter inte förvånad.

Bland annat efter händelsen på Karolinska hade facket kontakt med företaget, med uppmaningar om att förbättra deras systematiska arbetsmiljöarbete.

Tomas Kullberg, Byggnads.

– Mottagandet har varit lite svalt från deras håll. Vi är inte helt nöjda med dem, särskilt inte när de inte utreder och riskbedömer som man ska, säger han.

UBS har till och med på fredag, den 15 augusti, på sig att redogöra för Arbetsmiljöverket hur de utrett arbetsplatsolyckan i Orminge.