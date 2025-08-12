Artikeln i korthet Birgitta Larsson, elevassistent, led av sömnproblem och värk i klimakteriet, men blev hjälpt genom en satsning från hennes arbetsgivare Partille kommun.

Satsningen inkluderade föreläsningar och tillgång till vård på arbetstid, vilket ledde till minskad sjukfrånvaro bland kvinnor i åldern 40–60 år och en ökad öppenhet kring ämnet på arbetsplatserna.

Hr-konsulten Anna-Karin Mikkelä betonar vikten av att prata om klimakteriet på jobbet för att skapa en bättre arbetsmiljö och stödja medarbetare.

Somna en stund. Vakna. Somna. Vakna igen. Så höll det på nätterna igenom. År efter år. Sömnproblemen och värken i lederna kom smygande för elevassistenten Birgitta Larsson. Kring 55 års ålder var det verkligen besvärligt men hon förstod inte att problemen berodde på klimakteriet.

– Jag tror att klimakteriet ofta börjar tidigare än man förstår. Jag har betydligt yngre kollegor som hade liknande symtom som jag, säger hon.

I dag är hon 61 år och helt fri från besvär. Hennes arbetsgivare Partille kommun har, som första kommun i landet, satsat stort på klimakteriet.

Partille pionjärkommun

Det började 2022 då alla kvinnor mellan 40 och 60 – samt alla chefer i kommunen – fick gå på en föreläsning om klimakteriet. Därefter kunde man välja att träffa en sjuksköterska som var specialiserad på klimakteriet. De som behövde fick även träffa läkare. Allt på betald arbetstid.

Birgitta fick hormonplåster på recept.

– Sömnproblemen och värken försvann helt och hållet. Jag kände oj, det var verkligen klimakteriet.

Hormonplåster Risken för bröstcancer ökar om du får behandling med östrogen i mer än fem år, enligt sjukvårdsupplysningen 1177. Läs mer här. Läs mer

Tidigare kunde hon vara trött under arbetsdagarna i anpassad grundskola, till följd av den störda sömnen. Nu blev hela livet lättare.

Satsningen, som nu är permanent och erbjuder föreläsningen till alla män och kvinnor, har normaliserat klimakteriet på jobbet, säger Birgitta.

– Det blev jättemycket prat om klimakteriet. Samtidigt lyftes klimakteriet i media vilket bara var positivt. Jag tycker vi har fått bort stämpeln med klimakteriekärring. Det var så nedvärderande förut, jag hör inte att någon säger så längre.

Tidigare kunde elevassistenten Birgitta Larsson vara trött under arbetsdagarna. Nu har livet blivit lättare.

”Nu pratar vi även om pms”

Katarina Brännström, sektionsordförande för Kommunal i Partille, håller med.

– Gud vad skönt att sitta och prata om hur det är att vara kvinna! Det känns så frigörande. Nu pratar vi mer öppet även om pms.

För Katarina personligen kom satsningen tio år för sent.

– Föreläsningen var en ögonöppnare. Många saker föll på plats: ”aha, det är därför jag har känt så här”. Smärta i fötterna kunde jag inte tänka mig tillhör klimakteriet, det kan ju påverka våra medlemmar som går mycket i jobbet.

Minskad sjukfrånvaro

Satsningen utvärderades i fjol. Rapporten visade att sjukfrånvaron bland kvinnor i åldern 40–60 minskat med en procentenhet – från 10,5 till 9,5 procent.

– Man blir ju jätteglad, säger Katarina. Men jag tror den kan minska ännu mer. Det här är en början. Ska vi ha kvar kvinnor i de här yrkena så måste vi anpassa arbetet. En 55-åring kanske behöver ha lite andra arbetsuppgifter än en 20-åring.

Katarina Brännström, sektionsordförande för Kommunal i Partille,

Även Katarina hade problem med sömnen tidigare i klimakteriet och dagarna på förskolejobbet kunde bli tuffa. Numera får hon enstaka vallningar, förut upplevde hon dem som ett problem när hon mötte föräldrar eller chefer.

– Jag har suttit på möten och känt hur blodet börjar koka. Och jag har bara försökt dölja det. Vi har inte pratat om det här alls tidigare.

Är klimakteriet en facklig fråga?

– Ja, för det blir mycket bättre på arbetet med en sådan här satsning, säger Birgitta. Dels skapar man förståelse, dels mår vi bättre, klart det är en fråga om arbetsmiljö.

Mer om klimakteriet Klimakteriet finns vanligen hos kvinnor som är mellan 40 och 60 år. Hos den enskilda kvinnan pågår klimakteriet allt ifrån något år upp till mer än tio år. Klimakteriets 3 faser Perimenopaus: I förklimakteriet förändras mensen och fertiliteten. De första klimakteriesymtomen kan börja. Pågår i genomsnitt tre till fyra år och inträder oftast mellan 40 och 50 års ålder. Menopaus: Sista mensen. Fastställs när det gått tolv månader efter sista mens. Inträffar oftast mellan 45 och 60 år, genomsnittet är 51,5 år. Nu är de fertila åren förbi. Postmenopaus: Under några år efter sista mens stabiliseras hormonerna. Klimakteriebesvär klingar av. Läs mer

Klimakteriet en arbetsmiljöfråga

HR-konsulten Anna-Karin Mikkelä håller med.

– Klimakteriet följer med till arbetsplatsen. Det ser olika ut för alla medarbetare i klimakteriet. 30 procent ungefär får svåra besvär och det är framför allt för dem vi behöver lyfta frågan. Chefen behöver förstå att det är som vilken arbetsmiljöfråga som helst. Men också kollegor kan stötta varandra.

Anna-Karin Mikkelä är HR-konsult och har skrivit boken ”Klimakteriet på jobbet”. Hon föreläser om klimakteriet på arbetsplatser och stöttar chefer i frågan.

– Viktigast är att prata om klimakteriet på jobbet och sprida kunskapen. Det ger bara vinster. Problemet är att vi inte pratar om det. Det har setts som ett individuellt kvinnoproblem.

Kan orsaka sjukskrivning

Anna-Karin fick sina första klimakteriebesvär innan 40 års ålder. Då insåg hon vad hon gått miste om i sina hr-roller. Klimakteriet hade aldrig nämnts som en möjlig orsak till medarbetares problem.

– En del sjukskrivningar på grund av stress och utmattning tror jag definitivt är kopplat till klimakteriet för vissa av symtomen är väldigt lika. Det kan också vara en kombination. En del blir sig själva igen med hormonbehandling.

Anna-Karin Mikkelä, HR-konsult.

Vilket stöd och hjälp kan en anställd i klimakteriet få på jobbet?

– Det absolut viktigaste är att ha en chef som lyssnar och tar en på allvar, det i sig kan vara en avlastning. Sen är det väldigt olika beroende på vilka symtom man har och vilken arbetsplats man har. Ledbesvär kan bli jobbigt om man måste gå mycket i jobbet.

Om man inte har förtroende för sin chef uppmanar Anna-Karin att man pratar med en kollega eller facket och berättar vilka besvär man har och vad man behöver hjälp med.

– Att prata om det ger vinster på flera plan: färre konflikter och missförstånd, bättre privatekonomi, bättre relationer på jobbet och lägre sjukfrånvaro.

En övergående period

Besvären som kan uppstå i klimakteriet är många – både fysiska och mentala.

– Det kan vara att man sover dåligt, får depressionsliknande symtom, man kanske inte orkar ta sig ur sängen ens, låg självkänsla, värk i muskler och leder.

Slutligen vill Anna-Karin även ge hopp.

– Det går att få till insatser och det är en övergående period. När man är förbi klimakteriet sägs det att en mer trygg, empatisk och självsäker kvinna kommer ut. Den individen kommer vara ovärderlig. Så det är olönsamt att inte fokusera på kvinnor i klimakteriet.