När Attila Gal kom till sitt jobb på Ica Maxi i Bålsta strax före klockan sju i morse trodde han inte sina ögon. I varje ruta på kundparkeringen stod en av butikens kundvagnar uppställd.

– Det var en surrealistisk syn. Det var kundvagnar överallt.

– Jag tänkte: Vad är detta?

Han trodde först att det var något arbete som skulle ske på parkeringen eller i kundvagnsgaragen, men så var inte fallet.

– Jag frågade butikschefen, som inte var jätteglad över buset. Vi blev ju tvungna att flytta tillbaka alla vagnar.

Körde vagnar i en halvtimme

Tillsammans med tre kollegor fick Attila Gal köra tillbaka vagnarna till garagen där de skulle stå. Men först fotograferade han kundvagnskuppen och passade på att städa kundvagnsgaragen som för ovanlighetens skull var tomma.

– Det tog 20 minuter eller en halvtimme för fyra personer att köra tillbaka vagnarna.

Attila Gal, som är marknadsansvarig för butiken, gjorde även en skämtsamt inlägg på butikens Facebooksida om hur dagens ungdom utvecklat en ny form av konst.

Roligt bus eller TikTok-trend

– Jag tycker nog att det var ett rätt roligt bus. Bara det inte blir för ofta. Vi vill ju inte hålla på att flytta kundvagnar varje dag.

Även andra affärer i landet har drabbats av kundvagnskupper. Enligt uppgifter på Facebook och i lokala medier ska även butiker i Kiruna, Nora, Lidköping och i fler andra orter ha fått sina kundvagnar utställda på parkeringarna.

På Citygross i Borlänge var ett hundratal kundvagnar utplacerade i mitten av varsin parkeringsruta i söndags morse.

– Det var ett uppskattat bus, det är ju ingen som tagit något eller gjort sönder något, säger Emelie Sjölin, säljchef till Borlänge tidning.

Varken hon eller Attila Gal har någon aning om vem som ligger bakom kupperna, eller varför de skett.

– Det kanske är en TikTok-trend som ungdomarna försöker skapa, säger Emelie Sjölin.