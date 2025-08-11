Artikeln i korthet Unga sommarjobbare vittnar om osäkra villkor – exempelvis uteblivna avtal, låga löner, ensamarbete och inställda arbetspass vid dåligt väder.

Hemsidan sommarjobb.me får in många frågor från unga och deras föräldrar om rättigheter på jobbet – ofta rör det sig om regelbrott.

Arbetsmiljöverket varnar för att unga riskerar en dålig start på arbetslivet och LO betonar behovet av mer kunskap om arbetsrätt i skolan.



”När dåligt väder väntas får jag ett sms att jag inte ska komma in – ibland inte ens från chefen utan från en kollega. Får man göra så?”

Det skriver en 16-åring som jobbar på café till sommarjobb.me – en hemsida som drivs ideellt av bland andra Fredrik Falkengren.

Varje år får de in många frågor från unga som oftast undrar hur man får ett sommarjobb och var man ska leta för att hitta ett. Sedan undrar många unga vad ett anställningsavtal är, det händer att de inte fått något.

– Det är väldigt vanligt att man bara har fått en muntlig överenskommelse, inte vet hur många timmar man ska jobba och kanske inte ens vet vilken lön man har. Man är helt enkelt anställd under luddiga former, säger Fredrik Falkengren.

Fredrik Falkengren, driver sajten sommarjobb.me.

45 kronor i timmen

Unga riskerar att få en dålig start på arbetslivet, konstaterade Arbetsmiljöverket i en rapport förra året och nyligen rapporterade Arbetet att myndigheten hittar brister i arbetsmiljön på nästan tre av fyra arbetsplatser där unga jobbar.

Till sommarjobb.me skriver en förälder att hennes dotter jobbar som städare. Kontraktet utlovar 30 timmar i veckan, men hon får bara jobba hälften.

En 16-åring hör av sig och berättar att hon får 45 kronor i timmen i lön för ett jobb på en camping.

– Det är hälften av vad den borde vara, säger Fredrik Falkengren.

”Jobbar många timmar utan rast”

De som driver hemsidan ger vägledning åt de som ställer frågor och tipsar ofta unga om fackets hjälptelefon, en tjänst som LO – ett samarbete mellan 14 fackförbund – driver.

LO har inte hunnit sammanställa frågorna som kommit in i år, men deras ungsekreterare Elsa Alm har åkt runt i landet för uppsökande verksamhet i sommar och berättar att hon märkt att det är en tuff situation på arbetsmarknaden just nu.

– Det känns som att unga tar det man får för att det är svårt att få jobb. Jag upplever att det finns mycket ensamarbete, att många hanterar pengar trots att de inte har åldern inne och att man jobbar många timmar utan rast, säger Elsa Alm.

Elsa Alm, ungsekreterare LO

Frågor och svar om sommarjobb Några exempel på frågor som kommer in till sommarjobb.me och vad de som driver hemsidan svarar. Fråga: Hej, jag är 16 år gammal och jobbar på ett café. När dåligt väder väntas får jag ett sms att jag inte ska komma in – ibland inte ens från chefen utan från en kollega. Får man göra så? Svar: Nej. Har man ett schema ska det följas. Man har rätt till lön för schemalagda pass, oavsett väderprognos.



Fråga: Min 18-åriga dotter jobbar som städare. I kontraktet står 30 timmar/vecka, men hon får bara jobba hälften. Svar: Om man har ett kontrakt som anger antal timmar så ska de timmarna erbjudas – annars har man rätt till ersättning ändå.



Fråga: Jag har ännu inte fått något anställningsavtal, fast jag ska börja om två dagar. Är det okej att börja jobba ändå? Svar: Be arbetsgivaren om ett skriftligt avtal med orden: ”Jag ser fram emot att börja, men innan dess skulle jag vilja ha ett skriftligt avtal så att vi båda vet vad som gäller” – drar de ut på det är det ett varningstecken, och får du inget avtal alls bör du kontakta LO:s hjälptelefon, särskilt vid sommarjobb. Läs mer

Svårt att få sommarjobb

Baserat på de frågor som hemsidan får in konstaterar även Fredrik Falkengren att det är svårt för ungdomar i 14-17-årsåldern att få sommarjobb, och att hemmaförhållanden spelar stor roll i vilka möjligheter man har.

– Har man föräldrar som pushar och stöttar och ser till att barnen söker jobb i tid så ökar chansen.

Han märker av en desperation bland de som hör av sig senare på våren, och drar slutsatsen att det är unga som hade behövt mer hjälp.

– Det är unga som hade behövt fångats upp av kommunen – men ofta går ansökningstiden ut redan i februari, vilket de kanske inte har koll på.

Viktig start på arbetslivet

Elsa Alm, ungsekreterare på LO, konstaterar att sommarjobb är en viktig start för arbetslivet för många.

– För oss är det väldigt viktigt att det första jobbet blir en positiv upplevelse för man ska vara i arbetslivet hela livet sedan, säger hon.

För att den ska bli positiv för fler gäller det att unga har koll på sina rättigheter och skyldigheter, enligt Elsa Alm. Hon ser gärna att fler får facklig information i skolan – i dag skiljer det sig åt mycket runt om i landet. Hon tror att både arbetstagare och arbetsgivare skulle gynnas av det.

– En sak som man kommer behöva resten av livet är arbetsmarknadskunskap – vi trycker verkligen på att det är viktigt att det ska vara en del av samhällskunskapen.

Stora löneskillnader runt om i landet

Traditionsenligt har grundarna av sommarjobb.me sammanställt lönerna för feriejobb på Sveriges kommuner – det är nämligen stora skillnader runt om i landet.

I Uddevalla tjänar till exempel en 15-åring 60 kronor i timmen medan en 15-åring i Stockholm tjänar 92 kronor i timmen, inklusive semesterersättning.

Vissa kommuner borde skämmas för vad de betalar, tycker Fredrik Falkengren. Även fast det är viktigt att många unga får en chans till att sommarjobba, ska de också få en skälig lön, menar han.

– Ett problem som många tar upp är att privata arbetsgivare ger samma lön som kommunen. Man använder helt enkelt de kommunala ferielönerna som ett riktmärke för att betala lite.