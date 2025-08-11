En man i 45-års åldern har avlidit efter att ha fallit från hög höjd på en arbetsplats i Karlstad, skriver polisen på sin hemsida. Olyckan inträffade runt lunchtid på måndagen, i samband med ett byggarbete i stadsdelen Herrhagen.

– Höjden inte uppmätt än men han ska ha fallit cirka 10 meter från någon form av byggnadsställning. Vi har tekniker på plats just nu, säger Lars Hedelin på polisen i region Bergslagen.

Polisen kommer att inleda en förundersökning med brottsrubricering vållande till annans död för att ta reda på om någon brustit i sitt arbetsmiljöansvar.

Anhöriga är underrättade.