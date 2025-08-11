Facket förlorade rättsfall om förfalskad uppsägning

Det var i april förra året som frisören Yousef fick höra att han inte längre hade något arbete på salongen där han jobbade, vilket Handelsnytt tidigare berättat. Han kontaktade då facket.

I förhandlingarna som följde hävdade arbetsgivaren att Yousef begärt att få ett nytt tidsbegränsat avtal som bara skulle gälla några dagar, i stället för den fasta anställning han hade.

När fallet nådde Arbetsdomstolen visade arbetsgivaren även upp en skriftlig uppsägning på egen begäran som Yousef skulle ha undertecknat digitalt med penna på en Ipad i salongen.

Handels: falskt kontrakt

Enligt Yousef och Handels var både den tidsbegränsade anställningen och den egna uppsägningen förfalskningar. Både Yousef och arbetsgivarens namnteckningar var identiska med namnteckningarna på det fasta anställningskontrakt som Yousef skrivit under på samma Ipad.

Att namnteckningarna var identiska på alla handlingar medgav även arbetsgivaren, men han hävdade i domstolen att det beror på en inställning i Ipaden som sparar och återanvänder tidigare namnteckningar.

Facket ansåg också att det var ologiskt att Yousef först skulle ha krävt att få en tidsbegränsad anställning och sedan sagt upp sig själv samma dag som den tidsbegränsade anställningen löpte ut.

Om Yousef sagt upp sig själv borde arbetsgivaren också ha sagt det redan i förhandlingarna med facket i stället för att visa upp en ny kort tidsbegränsad anställning.

Vittnen såg frisören skriva under

Arbetsdomstolen håller i sin dom med om att fackets version av vad som hänt framstår som mer sannolik än arbetsgivarens, men konstaterar att om det kan bevisas att Yousef skrivit under uppsägningshandlingen spelar det ingen roll.

Eftersom två kunder i salongen vittnade i domstolen om att de sett Yousef skriva under något på Ipaden, som de uppfattade var en uppsägning, ansåg domstolen att det var bevisat att Yousef sagt upp sig själv.

Enligt domstolen fanns ingen koppling mellan kunderna och arbetsgivaren och deras vittnesmål bedömdes vara trovärdiga. Domstolen prövar därmed inte om det tidsbegränsade anställningskontraktet var en förfalskning så som facket hävdat.

Handels förlorade fallet och får nu betala arbetsgivarens rättegångskostnader på 19 000 kronor.

Yousef heter egentligen något annat, men har inte velat medverka med namn i tidningen.