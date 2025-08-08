Regeringens ansikte räddas när Lyten köper Northvolt

Som en blixt från den klarblå sommarhimlen slog nyheten ner igår.

Batterifabriken Northvolt får nya ägare.

Amerikanska Lyten köper alla kvarvarande delar av det konkursade bolaget.

Äntligen! Hurra! Frälsarna är här!

Njae, vi får nog sakta i backarna.

”Cash is king”

Ännu är Lytens ambitioner med fabriken i Skellefteå något höljda i dunkel.

Vd:n Dan Cook besökte Sverige under fredagen.

Han lät ungefär som alla amerikaner brukar göra. Cook slängde sig exempelvis med fraser som ”cash is king”. Men i övrigt fick vi inte veta så himla mycket om framtiden för Northvolt.

Planen är att fabriken i Skellefteå nu i alla fall ska fortsätta tillverka batterier. Och det får vi väl vara glada över.

Men. Vad är Lyten för gäng då?

Jänkarna har tidigare riktat in sig på en annan teknik än de bilbatterier som Northvolt tillverkade.

De gör bland annat batterier till drönare, serverhallar och försvarsindustrin.

Men. En av de som gått in med med kapital i Lyten är Stellantis, en koncern som bland annat äger Jeep, Opel, Peugeot och en massa andra bilmärken.

Det skulle kunna tala för att det finns en vilja att tillverka bilbatterier någon gång.

”Lättnadens suck”

Den svenska regeringen är åtminstone glada.

Statsminister Ulf Kristersson kallar det ”glädjande” att nya ägare kommit in.

Energi- och näringsminister Ebba Busch säger att det drogs en ”lättnadens suck som kändes hela vägen till regeringskontoret”.

– Nu kör vi, säger Busch på en pressträff.

Och ja. Nu kör vi väl. På något sätt.

Tillgångarna är värderade till 50 miljarder, men hur mycket Lyten har betalat vet man inte. Gissningsvis har Lyten köpt upp tillgångarna till ett vrakpris.

Det betyder ju också att deras fallhöjd blir lägre om allt skulle skita sig. En risk de uppenbarligen tycker är värd att ta.

Kass grogrund

Och att regeringen är glada är inte så konstigt.

Lyten räddar ansiktet på Tidölaget.

Kristerssons gäng har uppvisat en imponerande ovilja att stötta Northvolt.

Och det i sig är kanske inte så förvånande. Allt som är grönt ska ju kvävas i sin linda, menar de.

Att världen måste ställa om har de helt enkelt gett blanka fan i.

De svenska utsläppen ökar. Alla investeringar på grön energi och transport har uteblivit eller dragits in.

Man har gjort det allt svårare för industrier att vara en del i omställningen. Till och med Svenskt Näringsliv har vädrat kritik mot oviljan att underlätta den gröna omställningen för industrin.

Tar man dessutom bort subventioner för elbilar och sänker pris på bensin och diesel skapar man dessutom en ganska kass grogrund för utvecklingen av elektriska fordon.

Och om det nu blir så att Lyten vill satsa på att bygga batterier till drönare är det knappast något som hjälper till i den gröna omställningen.

Arbetare har betalat priset

Att regeringen dessutom hade kunnat rädda tusentals jobb och en bygd som investerat stort i allt det här har varit ointressant för dem.

Nåväl.

Vad som åtminstone är glädjande är att Northvolt nu kan återanställa många av de människor som förlorat sina jobb till följd av konkursen.

Det är de som fått betala det högsta priset under hela den här kalabaliken. Bland annat har man kunnat läsa i Aftonbladet om människor som blivit hemlösa efter konkursen.

Vilka planer Lyten har för fabriken i Skellefteå och forskningsanläggningen i Västerås återstår helt enkelt att se.

Men de räddade ansiktet på regeringen.

Åtminstone tillfälligt.