”Om ungdomarna inte kan ta sig till fritidsgården får gården ta sig till dem”

Artikeln i korthet Den mobila fritidsgården i Luleå besöker flera av kommunens byar för att ge ungdomarna möjlighet att delta i aktiviteter.

Fritidsledaren Vincent Rankila har strukturerat verksamheten med ett rullande schema för besöken.

Han är också verksamhetsledare för den mobila fritidsgården, vilket ger honom frihet att anpassa arbetet efter sitt privatliv.

På grusplanen intill bygdegården i byn Avan rullar en vit skåpbil in.

I samma ögonblick som fritidsledaren Vincent Rankila öppnar dörren och hoppar ut närmar sig en glad kille parkeringen. Tröjan lyser orange med stora, vita bokstäver. ”Norrland”, står det.

– Tjenare Vincent, ska jag hjälpa att bära något? undrar Milo Larsson.

Snart ansluter hans kompisar Viggo Osterman och Joshua Rymbäck. De går alla i årskurs sex på skolan i byn, dit den mobila fritidsgården kommer varannan vecka.

Ingen bärhjälp behövs, och medan Vincent Rankila och kollegan Haroun Aldouni lastar ur bilen springer killarna in i den stora, röda bygdegården intill. Inom några minuter har salen förvandlats till en klassisk fritidsgård – med spel, målarfärger, VR-glasögon och fika uppdukat på borden.

Joshua Rymbäck, Oliver Hammargren, Viggo Osterman och Milo Larsson bor alla i Avan utanför Luleå.

Tar med fritidsgården till byarna

Med skåpbilen åker Vincent Rankila och hans kollegor runt till en handfull byar i Luleå kommun. De besöker områden där kollektivtrafiken till stan inte är särskilt tät.

– Om inte ungdomarna kan ta sig till fritidsgården får fritidsgården ta sig till dem, skrattar Vincent Rankila.

När han tillträdde tjänsten, i augusti 2024, hade den mobila fritidsgården redan funnits i ett par år. Men innan dess fanns inte någon regelbundenhet i vilka byar de besökte och när.

– Det blir ju svårare att bygga relationer med ungdomarna om man bara kommer någon gång, då och då, säger Vincent Rankila som nu strukturerat upp verksamheten och skapat ett schema för besöken.

Fritidsgården byggs upp i byns bygdegård.

Inspirerande att jobba med bygdegårdar

Som lokal använder han bygdegårdarna. De är många gånger till och med bättre än de fasta fritidsgårdarna inne i stan, tycker Vincent Rankila. Alla är värmeisolerade, de flesta har kök och ytorna är stora – i en av dem finns till och med en scen, berättar han.

Och Vincent Rankila tycker att det är inspirerande att jobba med just bygdegårdar.

– Ungdomar i dag har inte den självklarheten, att besöka dem. Man kanske har gått dit med farfar eller mamma på en loppis någon gång, men nu får de en egen relation till bygden.

Det får också Vincent själv, som har tät kontakt med föreningarna i de olika byarna.

”Kommer för att koppla bort skärmen”

I ungefär fyra timmar är fritidsgården i Avan öppen. Under tiden hinns mycket med.

På golvet i bygdegården syns en mystisk pöl med vatten. ”Var kommer det ifrån?” undrar Milo, Viggo och Joshua. De rusar upp för trappan och in i en kattvind för att inspektera isoleringen. Inte tillräckligt bra, konstaterar de bittert.

Efter att ha torkat upp vattnet på golvet äter de popcorn, spelar spel och pratar om bilar med ungdomscoachen Haroun Aldouni.

Han har varit timanställd på den mobila fritidsgården sedan i december, men har bedrivit ungdomsverksamhet tidigare. Det bästa med att jobba med unga är att få höra hur de tänker och resonerar, säger han.

– Många kommer hit för att koppla bort från skärmen. Det är kul att se att de väljer att göra annat. Spela vanliga spel, biljard eller sitta och prata, tycker Haroun Aldouni.

Haroun Aldouni jobbar som ungdomscoach på flera fritidsgårdar i kommunen.

En dubbel roll

Vincent Rankila är hans arbetsledare. Förutom fritidsledare är han nämligen också verksamhetsledare på den mobila fritidsgården.

På papperet har han inget personalansvar. Samtidigt har Vincent hand om teamet med timanställda som jobbar på den mobila fritidsgården, lägger scheman och tar beslut kopplade till verksamheten.

– Sedan är ju fritidsledardelen såklart en väldigt stor del av det hela, lägger han till.

Tjänsten är rolig på många olika sätt, sammanfattar Vincent Rankila. Han berättar att han fördelar sin arbetstid själv och har stor frihet i sina arbetsdagar.

– Det är klart att den här typen av yrke kan vara belastande, men med den här friheten kan man anpassa jobbet till sitt eget privatliv. Det är motiverande, säger han.